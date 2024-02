In un murale il “cavaliere” del Dopoguerra 

Un altro pezzo di storia di Muravera in un murale che è appena stato realizzato nel cuore del paese. In una grande parete di via Speranza l’artista Stefano Pani ha ritratto Ferdinando Mattana (scomparso nel 1973) col suo cavallo, uno dei pochi muraveresi che nel secondo Dopoguerra si muoveva in groppa al suo animale. A commissionare l’opera il figlio di Ferdinando, Antonio Mattana, presidente, fra l’altro, di La Forgia, associazione che da tantissimi anni è un punto di riferimento nell’organizzazione della Sagra degli agrumi e degli altri grandi eventi. Il murale è solo l’ultimo di una lunga serie di opere realizzate a Muravera da Pani, artista originario di Orroli e residente a San Vito. Quasi tutti gli altri - ad esempio il ritratto di Donna Francesca Sanna Sulis, di fronte al museo a lei dedicato - gli sono stati commissionati dal Comune o altri enti. Adesso il centro storico, grazie all’iniziativa di un privato cittadino, è ancora più ricco.

