«In un mondo a pezzi servono lacrime sincere» 

CITTÀ DEL VATICANO. Il mondo a pezzi, gli scartati del mondo e l’economia che uccide sono al centro delle meditazioni che Papa Francesco ha preparato per la Via Crucis di ieri sera al Colosseo, guidata dal cardinale vicario di Roma Baldo Reina, delegato dal Pontefice. È il terzo anno consecutivo che per motivi di salute il Papa non può presiedere il rito, anche perché si svolge all’aperto e di sera; una condizione difficile per un Pontefice che, a parte l’ultimo ricovero, ha sempre avuto una certa fragilità nelle vie respiratorie.

Il dolore per un mondo che ha bisogno di pace e che spesso non conosce la fraternità sono il filo rosso delle preghiere preparate dal Papa. Ma c'è anche spazio per una invocazione per l’unità della Chiesa «lacerata» e per il ruolo che le donne hanno nella storia cristiana. In un «mondo a pezzi» c’è bisogno di «lacrime sincere» non «di circostanza», scrive il Papa. Poi ribadisce: «Gesù, che sembri dormire nel mondo in tempesta, portaci tutti nella pace del sabato» e «sarà pace sul tuo popolo e fra tutte le nazioni». E' un testo molto spirituale e anche la scelta dei “cirenei”, i portatori della croce da una stazione all'altra, richiama alla necessità di un mondo più solidale: fra i prescelti anche operatori sanitari, migranti, disabili e volontari.

