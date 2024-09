In un mese progetti per 3 milioni di utenti 

Ecco l’elenco dei progetti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici pubblicati dal Ministero dell’Ambiente con le scadenze per le osservazioni fissate nel mese di Agosto. Si tratta della conferma che la moratoria regionale non ha bloccato alcuna procedura, con l’iter ministeriale che sta procedendo inesorabilmente, senza sosta. Le due date riportate nell’elenco: la prima corrisponde alla pubblicazione, la seconda alla scadenza delle osservazioni. Scadenze fissate in pieno periodo estivo con il chiaro intento di sfruttare la pausa estiva per far decorrere i termini per opporsi ai progetti.

Eolico

1. Buddusò e Alà dei Sardi – "Buddusò Sud I" – 8 pale - potenza di 52,8 Mw – pubblicato il 14/08/2024 – scadenza osservazioni 13/10/2024

2. Buddusò, Alà dei Sardi – "BUDDUSÓ SUD II" - 9 pale - potenza 59,4 Mw - 05/07/2024 - 03/09/2024

3. Buddusò e Pattada – 12 pale - potenza 79,2 Mw – 26/08/2024 - 25/09/2024

4. Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos - 18 pale – "Su Sassittu" - Potenza 90 Mw – 22/08/2024 – 06/09/2024

5. Isili e Villanova Tulo - "ISILI WIND" – 11 pale - potenza di 68,42 Mw – 23/07/2024 - 22/08/2024

6. Luras, Tempio e Calangianus - "Luras" – 5 pale - potenza 31 Mw 21/06/2024 - 21/07/2024

7. Luras, Tempio, Calangianus e Aggius - "Parco Eolico Petra Bianca" - potenza 84 Mw - 14 pale - pubblicato il 07/08/2024 scadenza osservazioni 22/08/2024

8. Luras, Calangianus e Tempio - "Sinnada" – 8 pale - potenza 49,6 Mw - 19/07/2024 – 03/08/2024

9. Monti e Olbia - 15 pale - potenza 99 Mw denominato "Monti" - 30/08/2024 - 29/09/2024

10. Nuraminis, Samatzai, Ussana, Furtei e Sanluri - 11 pale - potenza 68,2 Mw - 30/08/2024 - 29/09/2024

11. Pattada - 5 pale - potenza 30,5 Mw opere di connessione nel Comune di Benetutti - 11/07/2024 – 10/08/2024

12. Sanluri, Sardara e Villanovaforru - 12 pale – "Sanluri-Sardara" - potenza 72 Mw - 29/07/2024 - 13/08/2024

13. Sant'Andrea Frius, San Nicolò Gerrei, Serdiana e Dolianova - "Sedda Perdonau" – 13 pale - potenza 78 Mw – 29/07/2024 - 28/08/2024

14. Selegas, Gesico e Mandas - "Planu Serrantis" - 9 pale - potenza 59,4 Mw - infrastrutture connesse nei comuni di Guasila, Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri – 18/07/2024 – 02/08/2024

15. Seui, Esterzili ed Escalaplano - "Sedda Meddau" 12 pale - potenza di 57 Mw - 29/07/2024 – 28/08/2024

16. Suni, Sagama, Scano di Montiferro, Sindia e Macomer - 5 pale - potenza 31 Mw - 01/08/2024 - 16/08/2024

17. Ussassai - 6 pale - potenza 36 Mw – denominato "Su Casteddu" - 30/08/2024 - 14/09/2024

18. Villanova Tulo - 10 pale - potenza di 72 Mw, coinvolti i Comuni di Isili, Nurallao, Nuragus, Genoni 30/08/2024 – 29/09/2024

19. Eolico a mare ubicato sulla costa tra Bosa e Cabras - progetto offshore denominato "Mistral" - 32 aerogeneratori alti 300 metri – potenza 480 Mw – 05/08/2024 - 04/09/2024

fotovoltaico

Abbasanta - 39,356 Mw – "S'ena Longa" – 01/08/2024 - 29/08/2024

Arborea – 10,107 Mw – 29/07/2024 - 25/09/2024

Arborea e Santa Giusta - 40,896 Mw – denominato "Sassu" - 02/07/2024 - 29/08/2024

Bonorva, Mores e Torralba - 36 Mw - "Bonorva-Mores" 08/08/2024 - 23/08/2024

Cheremule e Bonorva - 42 Mw - 18/07/2024 - 02/08/2024

Codrongianos - Ploaghe e Siligo - 30,144 Mw - 06/08/2024 - 21/08/2024

Guspini e Gonnosfanadiga - 56,868 Mw 1/08/2024 – 29/08/2024

Guspini - Progetto "GR Guspini" – 89,27 Mw – 08/08/2024 – 23/08/2024

Guspini - 42,619 Mw – 31/07/2024 – 30/08/2024

Guspini - denominato "Guspini 5" – 29,99 Mw - Putzu Nieddu - 08/07/2024 - 07/08/2024

Guspini e Pabillonis - "SARDEGNA 14 GUSPINI” - 37,005 Mw – 04/07/2024 - 03/08/2024

Guspini - 34,87 Mw – "Cti Arena" – 25/07/2024 – 24/08/2024

Isili - "ISILI 2" 33,527 Mw - 19/08/2024 - 18/09/2024

Macomer 29,2 Mw – 23/07/2024 - 22/08/2024

Marrubiu - 57,60 Mw – coinvolti Santa Giusta, Palmas Arborea e Oristano 07/08/2024 - 06/09/2024

Milis e Tramatza - 85,76 Mw, "IS OLIAS – 19/08/2024 -18/09/2024

Milis - "PILINGRINUS" 10,162 Mw 24/07/2024 - 08/08/2024

Nuoro - 40 Mw - Prato Sardo - 24/06/2024 - 23/08/2024

Orani - 53,2 Mw– 26/08/2024 – 25/09/2024

San Gavino Monreale -52 Mw – "Olio e miele gavinese" - 08/08/2024 – 23/08/2024

Santu Lussurgiu - 24,15 Mw – "Su Mullone" 29/07/2024 - 13/08/2024

Sassari - "F-SASSA" - 30,157 Mw -13/08/2024 – 28/08/2024

Sassari – “F-CTE” - 32,07 Mw - 02/08/2024 - 17/08/2024

Sassari - "Fattoria Solare Casa Scaccia" 43,9 Mw - 09/08/2024 - 24/08/2024

Sassari - 97 Mw - 04/07/2024 - 03/08/2024

Sassari - denominato F-CORTE, 32,07 Mw - 2/08/2024 – 17/08/2024

Sassari - "Sassari 5" - 40,194 Mw - 23/07/2024 - 22/08/2024

Scano di Montiferro, Macomer e Borore - 86,31 Mw - 29/08/2024 – 28/09/2024

Serramanna – 43,86872 Mw – 30/08/2024 - 14/09/2024

Siligo - 30,144 Mw - Comuni coinvolti Codrongianos - Ploaghe - 06/08/2024 - 21/08/2024

Siliqua e Vallermosa - "SILIQUA 2" - 29.74 Mw – 07/08/2024 - 06/09/2024

Siliqua e Vallermosa - "Nenniri" - 34,7 Mw – 07/08/2024 – 06/09/2024

Siliqua e Vallermosa - "Era" - 45,512 Mw – 01/08/2024 - 31/08/2024

Siliqua e Vallermosa – Progetto "NYX" - 37,76 Mw - 30/07/2024 – 30/08/2024

Solarussa e Tramatza - Progetto "Oristano 2" – 47,826 Mw – 26/08/2024 – 25/09/2024

Stintino - 12,14 Mw - Pozzo San Nicola - 05/07/2024 – 04/08/2024

Teulada - Impianto "FV_TEULADA" - 42,5919 Mw - 08/08/2024 - 23/08/2024

Villamar, Furtei e Sanluri - 27,05 Mw – 8/08/2024 - 07/10/2024

Villasor - Decimoputzu - "Villasor Z" 62,08 Mw – 08/07/2024 - 07/08/2024

Uta - 110,6301 Mw – 23/08/2024 – 22/09/2024

Uta e Assemini - "Prangili" - 33,614 MW - 21/06/2024 - 21/07/2024

Uta - 10,6301 Mw - Villamuscas – 23/08/2024 - 22/09/2024

Uri - 47,35 Mw - 06/08/2024 – 05/09/2024

Ussana e Nuraminis - "USSANA 3" – 44,17 Mw -19/08/2024 - 18/09/2024

