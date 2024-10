In un libro le lezioni web del professore “elettrico” 

Oltre 350 videolezioni di elettronica ed elettrotecnica. Un’idea nata durante la pandemia per aggirare le difficoltà della didattica a distanza che, in meno di quattro anni, lo ha trasformato in un’autentica star del web con oltre 30mila iscritti al suo canale youtube. Un traguardo insperato per Corrado Lai, 56 anni di Dolianova, docente all’istituto “Primo Levi” di Quartu, per tutti il “professore elettrico”. Ora a seguire le lezioni non ci sono solo i suoi studenti ma anche periti elettrotecnici, elettricisti e semplici curiosi che apprezzano la sua capacità di rendere abbordabili argomenti tradizionalmente ostici.

Un successo che lo ha convinto a mettere insieme in un libro gli argomenti dei suoi video. “Viaggio tra le grandezze elettriche”, appena dato alle stampe, che in pochi giorni è già diventato un successo editoriale. «È un libro-racconto che esplora il mondo dell’elettricità attraverso i dialoghi – spiega Corrado Lai – il titolo è stato scelto dai miei follower su youtube. Un volume con un’impostazione totalmente opposta rispetto al classico testo scolastico. Il lavoro è rivolto soprattutto a chi si avvicina per la prima volta alla materia ma anche a chi ha bisogno di approfondire concetti già noti ma mai del tutto assimilati».

Un percorso guidato tra circuiti e campi elettrici, tra resistenze e batterie, numeri e formule. Con la possibilità di accedere con il proprio smartphone, attraverso un QR Code, alle video-lezioni e al materiale didattico caricato su youtube. Nel volume gli argomenti sono spiegati in modo originale utilizzando il dialogo tra personaggi immaginari: la maestra e il suo alunno, la casalinga e l’elettricista, il commerciante e il cliente. La riproposizione su larga scala del metodo smart utilizzato a scuola con i suoi ragazzi, il superamento di metodologie classiche ormai indigeste per la stragrande maggioranza degli studenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA