In un libro la lunga odissea del cantiere 

Più che una storia infinita, quella di Tuvixeddu pare essere una “Infinita contesa”. Almeno, così la vede Carlo Mannoni, direttore generale della Fondazione di Sardegna, che al di là di questo è sempre stato appassionato dei contorti destini di un’area di grande pregio paesaggistico. Al punto da scriverci su un libro, appunto «L’infinita contesa. La tormentata storia della tutela del colle di Tuvixeddu».

Quando il progetto iniziale della strada un po’ si sgonfiò, ricorda Mannoni, «Regione, Comune e Cualbu raggiunsero un accordo per un’opera pubblica solo a servizio rionale. La Regione lo propose, tutti lo accettarono. Ma poi il Comune, dopo l’analisi dei tecnici, decise di non procedere con l’opera». Si rafforzò la consapevolezza del valore ambientale dell’area, tanto che l’allora governatore Renato Soru bloccò l’opera.

Carlo Mannoni seguì con attenzione tutta quella vicenda: «Ricordo benissimo che quel progetto passò per il vaglio del comitato tecnico dell’assessorato regionale ai Trasporti, che approvò con una maggioranza di un solo voto». Come dire, i dubbi c’erano già tutti. «Quando il sindaco e Cualbu decisero di non realizzare il proseguimento della strada, di fatto fu la presa d’atto di un errore, peraltro legato a un investimento immobiliare che ormai era tramontato».

