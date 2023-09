In un film i cinquant’anni del gruppo folk Santu Predu 

Dopo la pausa estiva, la galleria d’arte Mancaspazio riapre in piazza del Rosario con la presentazione del film sui 50 anni del gruppo folk Santu Predu, in collaborazione con Studiolanda. Si inizierà alle ore 19.30 con gli interventi della regista Vittoria Soddu, del presidente Isre Stefano Lavra, di Nevina Satta per la Fondazione Sardegna Film Commission, di Pasquale Mereu della Fondazione di Sardegna, del sindaco Andrea Soddu e di Mino Meloni e Lino Cordella dell’Unione folkloristica italiana e sarda. Coordina Carlotta Lucato. Alle 20.30, aprirà la mostra Inaugurazione 7323 a cura di Studiolanda. Alle 21.30 serata musicale con Francesco Manca. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA