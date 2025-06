In un capanno 12 chili di marijuana 

I carabinieri della Stazione di Sestu erano certi che nella zona di “Terra Mai”, si nascondesse un centro di essiccazione di marijuana. Anche perché nella zona di “Scurru” si sentiva un inconfondibile odore. Si trattava di stabilire da dove arrivasse. I militari hanno così iniziato a monitorare la zona fino a quando la loro attenzione si è concentrata su un capanno destinato alla custodia degli attrezzi agricoli. Così è scattato il blitz, coordinato dal luogotenente Riccardo Pirali, che ha consentito di scoprire un centro di essiccazione per la marijuana.

Tanta droga, 12 chili di infiorescenze di cannabis, suddivise in più aree di essiccazione e preparate, verosimilmente, per essere immesse sul mercato. Almeno questo è il dubbio dei carabinieri di Sestu che hanno sequestrato l’intero quantitativo destinato ora ai laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma per accertarne il principio attivo e le altre qualità. Fermati due fratelli di Sestu: Simone Lai, agricoltore di 54 anni, e Alessandro Lai, 34, disoccupato. I due, sono stati prima accompagnati nella caserma di Sestu per gli obblighi di legge. Un’ora dopo, su disposizione del magistrato di turno in Procura, sono finiti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.

Oggi o domani dovrebbero comparire di fronte al Giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida: difesi dai loro legali, potranno raccontare la loro verità e il loro eventuale ruolo in questa vicenda.I due, entrambi residenti nella località rurale "Terra Mai", sono stati sorpresi dai carabinieri all'interno del terreno agricolo da loro utilizzato. Da verificare ancora il loro ruolo e se nella vicenda siano coinvolte anche altre persone.

