In un canale il corpo dell’anziana 

Da lontano si intravedeva qualcosa fra la vegetazione del canale. Poi è bastato avvicinarsi per comprendere che si trattava di un corpo senza vita: era Concetta Reale. Così, dopo giornate di intense ricerche, ieri nella zona dell’idrovora Santa Lucia, alla periferia di Zeddiani, è naufragata anche l’ultima speranza di ritrovare in vita l’anziana 84enne scomparsa da Zerfaliu una settimana fa. Sono in corso accertamenti, potrebbe essersi trattato di una fatale caduta nel fiume o nel canale ma per fare piena luce sull’episodio la procura ha disposto l’autopsia.

La scoperta

Sono stati due operai del Consorzio di Bonifica a ritrovare il corpo. Ieri intorno alle 10.30, i due erano impegnati a lavorare nel canale adduttore destro del Tirso (lo stesso che passa a pochi metri dalla casa dell’anziana in via Mazzini a Zerfaliu) nelle vicinanze del centro abitato di Zeddiani quando hanno notato qualcosa di strano. «Inizialmente abbiamo pensato a un animale – hanno raccontato – poi quando ci siamo avvicinati abbiamo visto che si trattava del corpo di una persona». Immediatamente il pensiero è andato a Concetta Reale ed è scattato l’allarme.

Il recupero

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco che, da giorni insieme a volontari e protezione civile, erano impegnati nelle ricerche della pensionata. Nella tarda mattinata, i vigili hanno recuperato il corpo dell’anziana che poi è stato trasportato all’obitorio. Nelle prossime ora sarà affidato l’incarico per l’autopsia, un passaggio fondamentale per chiarire la vicenda.

Gli accertamenti

L’ipotesi più plausibile al momento sembra quella dell’incidente: Concetta Reale si sarebbe allontanata da casa fra lunedì 25 marzo (quando era stata vista seduta su una panchina vicino alla chiesa) e la mattina del giorno dopo (quando Paolo Tore, l’amico di famiglia che si occupava di lei, ne ha denunciato la scomparsa). Poi potrebbe essere finita nel canale. Ma per togliere qualsiasi dubbio e fare piena luce, il magistrato ha disposto l’autopsia che potrà chiarire le cause della morte. Di certo il corpo è stato trovato in un altro paese ma in quello stesso canale che passa anche vicino alla casa di Concetta Reale e che, nel giorno della scomparsa, era pieno e con una fortissima corrente che potrebbe averla trasportata a chilometri di distanza.

La commozione

La notizia del ritrovamento di Concetta Reale ha destato grande commozione nella comunità di Zerfaliu che dal primo momento si è mobilitata per cercare l’anziana. «Ormai le speranze di trovarla viva erano svanite – commenta il sindaco Pinuccio Chelo – siamo davvero addolorati. Gli anziani soli e malati avrebbero necessità di essere seguiti sempre, Concetta tempo fa si era rivolta al Comune e noi avevamo previsto un sostegno ma dopo lei lo aveva rifiutato». Ora restano l’amarezza e tanta commozione.

