In un audio il nome di Barella? «Adesso basta, querelo» 

Nella vicenda scommesse esce fuori il nome del cagliaritano Nicolò Barella e il centrocampista dell’Inter reagisce annunciando querele: «Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto», ha fatto sapere il giocatore su Instagram.

Cosa è capitato? Il quotidiano La Verità ieri ha pubblicato un’intervista a Maurizio Petra, zio del calciatore Antonio Esposito e presunta fonte dell’ex fotografo Fabrizio Corona sulle scommesse nel calcio. Petra sostiene di aver affidato all’avvocato spezzino Matteo Basso una chiavetta usb con un file audio dove si farebbero i nomi, quali coinvolti nella vicenda, di altri giocatori (un ex della Roma e uno dell’Empoli) e quello di Barella. Basso all’Ansa ha confermato di aver ricevuto «una busta chiusa contenente un testamento» e, probabilmente, un supporto informatico, «ma non ne conosco il contenuto e non ho ascoltato eventuali file. L’ho ricevuto e ho messo al sicuro». In caso di morte del suo assistito, il legale dovrà consegnare la chiavetta alla Procura di Torino.

Subito dopo è arrivata la reazione di Barella. «Da un giornale che si chiama La Verità ci si aspetterebbe più verità. L’unica verità è che siete pagliacci. Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m.... Per questo da oggi passerò alle vie legali».

