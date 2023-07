«In un attimo ha travolto tutto, in tanti sono vivi per miracolo» 

La scena dura pochi secondi. Ma sono di assoluto terrore. Tavolini, sedie, tovaglie e persino un tendone che volano in aria, il rumore dell'impatto e la rottura di piatti e bicchieri, le urla di chi assiste alla folle corsa del camion: tutto questo fra l'incredulità dei passanti nel Corso e l'immediato intervento di chi era all'interno dei vari locali.

Il primo timore – inevitabilmente – è quella che si tratti di un gesto folle, in pochi istanti si capisce che non è così ma la paura rimane tanta: una bambina che ha visto tutto piange all'ingresso di uno dei locali colpiti dal camion, in tanti si abbracciano per lo scampato pericolo e altrettanti chiedono l'intervento dei soccorsi, con le prime ambulanze che arrivano dieci minuti dopo l'accaduto seguite da Vigili del Fuoco e Polizia.

La testimonianza

Tra i feriti che non hanno avuto bisogno di cure in ospedale c'è anche una coppia di sorelle fiorentine, parte di un gruppo di quattro turisti: per loro era l'ultimo giorno a Cagliari, nel tardo pomeriggio di ieri sono tornate a Firenze ma con tanto spavento e qualche contusione seppur lieve. «Eravamo al tavolo, girate verso la piazza», racconta Giovanna, una delle due colpite. «Abbiamo visto questo camion che ci veniva addosso, non abbiamo fatto in tempo a rialzarci che siamo state travolte da sedie, tavoli e bottiglie. È stato tutto molto improvviso, l'ho solo visto arrivare: me ne sono resa conto dal momento in cui ha iniziato a scendere nella zona pedonale, prima era sulla strada e sembrava tutto normale». Con lei anche il marito e il fratello, che erano seduti leggermente più esterni e sono riusciti a spostarsi un attimo prima risultando così illesi.

La paura

Alle 14.28 di ieri, la zona tra piazza Yenne e l'inizio del Corso era abbastanza frequentata fra chi stava pranzando e chi non aveva ancora iniziato a mangiare. «Ero lì davanti, stavo servendo un cliente in uno dei tavolini all'esterno: ho visto il camion travolgere le persone ai tavoli e strappare il tendone di uno dei ristoranti. Per fortuna non ha preso nessun bambino», sospira Leonardo Casazza, cameriere di Ex Tipografia, il primo locale colpito dalla corsa del camion impazzito. «Lo spavento è stato grande, eravamo venute a Cagliari solo per pranzo», spiegano Aurora e Antea, due ragazze che sono riuscite a evitare per un soffio di essere travolte. «All'inizio abbiamo sentito rumore di vetri rotti: pensavamo fosse il camion per il ritiro del vetro, poi abbiamo iniziato a sentire urla e visto la gente correre col camion che si avvicinava a noi. Siamo riuscite a spostarci in tempo, ma abbiamo assistito a tutto e visto le persone ferite: c'era un signore con una gamba squarciata, per fortuna un ragazzo è riuscito a fermare il camion». Quest'ultimo, il primo a entrare sul mezzo e tirare il freno a mano, avrebbe impedito al camion di travolgere altri tavoli. «Ero di spalle e il camion mi avrebbe travolto se non avessi visto una ragazza davanti a me sbracciare e urlare», sospira Mirko Spano, che stava tornando al lavoro dopo aver pranzato, «mi sono spostato d’istinto e qualcosa mi ha ferito alla gamba. Non voglio nemmeno pensare a cosa sarebbe successo se quella giovane non mi avesse urlato di spostarmi».

Le polemiche

Subito sono divampate le polemiche. Dai consiglieri Marcello Polastri e Loredana Lai ieri pomeriggio è arrivata un’interrogazione al sindaco Paolo Truzzu per capire se sarà presa in considerazione in tempi brevi la «realizzazione di dissuasori mobili» per garantire la sicurezza nelle zone pedonali della città, così come altre eventuali alternative per evitare episodi di questo tipo.«È il terzo-quarto evento: per quanto sia casuale non si può non prevedere che queste cose possano accadere, la situazione è ad altissima tensione e c'è un atteggiamento dell'amministrazione che non tiene conto di nulla», denuncia Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace. «Quanto accaduto è gravissimo: si tratta di un'ennesima disattenzione, ci auguriamo non si ripeta più un errore di questo tipo che avrebbe potuto causare conseguenze ancora peggiori», aggiunge Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

