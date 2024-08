In un anno oltre mille nuovi b&b 

B&b, affittacamere e affitti brevi fanno registrare aumenti da doppia cifra rispetto all’anno scorso. Numeri che però non comprendono il “nero” che si riflette negativamente, oltre che nell’evasione fiscale, nell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. In città, soprattutto nel centro storico, capita spesso di vedere villeggianti che, non sapendo dove lasciare quanto consumato durante la vacanza, non hanno scelte se non lasciare le buste di immondezza, debitamente selezionata, all’interno dei cestini dei rifiuti. Per inciviltà? Più probabile per eccesso di zelo, abituati nei loro Paesi alla raccolta differenziata. Di fatto questo aspetto va a sommarsi, questa volta sì, all’inciviltà dei cagliaritani che evadono la Tari.

L’attività “tira”, da luglio 2023 a oggi, nella Città metropolitana di Cagliari, le strutture extralberghiere sono passate da 4.200 a 5.300. Con una precisazione: non sono sorte 1.100 strutture in più: semplicemente, molte sono emerse dal “nero” e si sono dotate del codice Iun. Sono sempre di più quelli che preferiscono offrire una casa sfitta a un vacanziere piuttosto che metterla a disposizione di famiglie, che difficilmente possono essere sfrattate.

Le astuzie

«Chi riesce a fare il “nero” con b&b o affittacamere deve essere molto bravo», ironizza Maurizio Battelli presidente di Extra, l’associazione che riunisce circa settecento strutture extra alberghiere. «Certo, gli evasori esistono, ma sono pochi – in numero fisiologico, come tutte le categorie – in proporzione alle 2.237 strutture cagliaritane». Per Battelli riuscire a sfuggire ai controlli è impresa ardua. «Oramai, quasi tutte le prenotazioni avvengono attraverso i “portali” specializzati (Airb&b e Booking), che tracciano tutti i movimenti. Da gennaio, inoltre, le piattaforme informatiche che si occupano della vendita dei soggiorni, sono obbligate a trasferire i dati all’Agenzia delle Entrate che esercita il controllo fiscale». Il presidente di Extra mette in evidenza un altro aspetto, non di secondo piano. «I gestori di b&b e affittacamere sono obbligati a trasmettere alla Questura i nominativi di chi viene ospitato nelle strutture». Le pene per chi omette di comunicare i nominativi alla Polizia amministrativa sono severe: il è reato punibile con l' arresto fino a tre mesi e multa di 206 euro. «Non rispettare le regole – precisa Battelli – comporta più rischi che vantaggi: con la cedolare secca al 21%, inoltre, trattenuta dai portali, si è in regola con il Fisco».

«A quel che risulta il “nero” nell’extralberghiero si registra soprattutto nelle seconde case sulla costa, dove i proprietari danno in affitto gli immobili sempre alle solite persone fidate, In città, con il passaparola, è molto più difficile», afferma Laura Zazzara, presidente dell’associazione “B&b in Cagliari e Sardinia”. Sono gli stessi proprietari, spesso “disinformati” che sono in regola con le tasse ma non con le formalità di Polizia e lo Iun (identificativo numerico unico) regionale».

Numeri record

«Quest’anno le prenotazioni hanno raggiunto livelli da record», afferma Battelli. «A luglio, in città, abbiamo registrato un + 10% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, passando da 4,9 a 5,4 milioni di euro». La stagione estiva non è ancora finita. «Se tutto va secondo le nostre proiezioni a fine anno, chiuderemo il 2024 con oltre 30 milioni di fatturato».

