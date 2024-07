In un anno 250 furti nelle casette dell’acqua 

I furti, le manomissioni e gli atti vandalici, che si registrano con cadenza quasi giornaliera, hanno messo a dura prova la vita delle cosiddette “Casette dell’Acqua” a Iglesias.

Si tratta di depuratori, posizionati nei quartieri più popolosi della città, che forniscono acqua potabile a basso costo. Un servizio, quindi, di estrema utilità che potrebbe incorrere in limitazioni a causa, appunto, dell’inciviltà dei pochi che, come al solito, danneggiano i più con le loro azioni. Solo nell’ultimo anno sono stati registrati e denunciati circa 250 azioni vandaliche e di saccheggio. A causa di questo, non si contano i giorni in cui le fontanelle sono rimaste fuori uso e, solo qualche settimana fa, la società che le gestisce aveva bloccato la gettoniera e l’erogazione dell’acqua poteva avvenire solo tramite l’utilizzo di una apposita tessera prepagata.

Il servizio a monete è stato momentaneamente ripristinato però, come fanno sapere dall’azienda, si tratta di un’ultima possibilità prima di altre più drastiche scelte nel caso in cui gli atti di vandalismo dovessero continuare. Azioni, queste subite, sicuramente condannabili e giustamente esecrabili, che al pari di una cartina al tornasole, evidenziano però uno stato di povertà e malessere generali ben più ampi e complessi dei singoli fatti riportati e, probabilmente, poco noti alla maggioranza degli iglesienti in questo periodo distratti, come è lecito che sia, dalle musiche, dalle feste e dai balli in piazza.

