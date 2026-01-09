In un anno 200 reati contro donne e minori 

Un territorio con una città, Olbia, in fortissima crescita demografica ed economica, ferito dai maltrattamenti di donne e minori e alle prese con una trasformazione della criminalità locale dagli esiti del tutto imprevedibili. Questa è la Gallura vista dagli uffici della Procura di Tempio. La fotografia del nord est sardo l’ha fatta ieri il capo dei pm, Gregorio Capasso, agli sgoccioli del suo mandato durato otto anni. Il magistrato è partito da un dato, gli straordinari risultati anche sul piano internazionale del comparto turistico gallurese. Nell’anno giudiziario 2024/25 sono transitati in Gallura circa 8 milioni e mezzo di persone, dati forniti dalle forze dell’ordine e dal Cipnes. Capasso ha commentato: «Tale massiccia presenza determina ingenti investimenti immobiliari, la realizzazione di prestigiosi complessi turistico – alberghieri e la realizzazione di importanti attività produttive (ristoranti, discoteche, beach club attrezzati. Premetto che gli investimenti sono un dato positivo, ma ci sono anche fenomeni criminali che impongono la massima attenzione».

Violenze sulle donne

Un dato che emerge subito è quello dei Codici rossi. Le parole del capo dei pm di Tempio: «Sono pervenute numerosissime notitiae criminis per fatti di inaudita gravità (violenze sessuali e maltrattamenti in danno di minori e violenze e maltrattamenti di genere) che hanno determinato attività con richieste di misure cautelari e di provvedimenti, adottati anche in via di urgenza. Nel biennio sono stati iscritti 439 procedimenti a carico di noti, mentre nell’ultimo anno giudiziario sono stati iscritti 216 procedimenti a carico di noti».

Soldi e droga

Capasso ha confermato la rilevanza dei nuovi fenomeni legati alla movimentazione di droga, con OIbia e il suo territorio, hub internazionale del narcotraffico. Il magistrato ha detto: «I sequestri, in particolare di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana, comprovano l’incidenza sul territorio di organizzazioni criminali dedite allo spaccio, anche collegate con la Campania, la Calabria e l’Albania». L’abuso di droga è tema centrale anche in diverse indagini per omicidio. La Procura della Repubblica di Tempio sta agendo (14 istanze di fallimento) per anomalie gestionali di aziende.

Troppi reati, pochi pm

Nonostante i rinforzi (si sono insediati i sostituti Vanessa Storace e Sebastiano Carpinato) i sette magistrati in servizio (ai quali si aggiungono cinque pm onorari), non riescono a fare fronte a «un numero spaventoso di procedimenti a carico di noti», circa 20mila, e alle 74 udienze mensili. Mancano anche investigatori (sono solo 14) e personale amministrativo (12 impiegati sui 21 in pianta organica).

