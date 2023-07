In un abbraccio 30 anni d’amore 

L’abbraccio tra Claudio Ranieri e Marco Scorcu, responsabile dello staff sanitario del Cagliari, è una delle immagini più belle della sera di Bari, un gesto che ha portato proprio il medico rossoblù sotto i riflettori. «Involontariamente e per la prima volta. Avrei preferito correre in campo con tutta la gioia che avevo». Invece Scorcu ha accolto Ranieri e le sue lacrime, proteggendo quell’attimo con la mano sollevata, un gesto rivoluzionario in un calcio dove ogni barriera, anche quelle del sacro spogliatoio, sono crollate davanti alle telecamere.

Dottor Scorcu, ripensa alla sua rivoluzione?

«Forse sarò stato fuori moda. Ma lo rifarei, era giusto proteggere un momento così intimo, personale».

Cosa ricorda di quell’abbraccio?

«Un gesto spontaneo e sincero. Tutti in piedi, la tensione di una situazione drammatica ed esaltante allo stesso tempo. Al fischio finale ero vicino a Ranieri: ci siamo abbracciati».

Ranieri ha abbracciato la storia del Cagliari: tra lei e i colori rossoblù c’è un legame di oltre 30 anni.

«Sono entrato giovanissimo nel settore giovanile, mi aveva portato Oreste Murgia, allora medico sociale del club. Con Ranieri ci siamo solo sfiorati. Nel ‘92 fui chiamato in prima squadra e mi ritrovai nel ritiro di Vipiteno con Mazzone. Feci il mio esordio in campionato con una vittoria a Brescia e, si sa, in quel periodo contava molto la scaramanzia... Non avrei mai pensato di poter essere ancora qui, 30 anni dopo».

Com’è cambiato il ruolo del medico in una società?

«Ci sono esigenze diverse. Rose allargate, intanto. Prima il medico lavorava solo sul campo, ora ha soprattutto compiti gestionali. Noto un eccesso di diagnostica, mentre io preferisco ancora toccare e chiedere al giocatore come sta, tenendo con lui un rapporto diretto».

Momenti indimenticabili di questi 30 anni?

«Quelli belli sono legati a momenti ludici, alle cene, ai ritiri. Ma soprattutto le vittorie come questa di Bari, tra le più incredibili nella mia carriera. I momenti brutti, invece, sono legati agli infortuni. Penso alla frattura di Dessena a Brescia. Dovetti spinger via l’arbitro, si era formato un capannello di persone, c’era il rischio lo calpestassero, nessuno sembrava aver capito la gravità. Sull’ambulanza salimmo io e il presidente Giulini. Daniele era disperato, per tranquillizzarlo gli promettemmo che avrebbe giocato l’ultima partita in casa con la Salernitana. E Dessena ci costrinse a mantenere quella promessa».

I rapporti umani?

«Inevitabilmente si creano con gli infortunati. È un ambiente in cui è difficile avere amicizie profonde, ma in tanti anni ho avuto la fortuna di incontrare persone con cui si è creato un legame forte. Con i tecnici ci possono essere problemi dal punto di vista personale, ma mai professionale, perché l’obiettivo è sempre quello di lavorare bene. Presidenti? Ne ho avuto solo due. E se ho un pregio è riconoscere le gerarchie e rispettarle».

Ha mai pensato: “ora basta”?

«Lavorare nel calcio limita il tempo libero. Ma questa è una professione gratificante. Volevo fare il medico sportivo, lo faccio nella squadra per cui tifo e nella mia città».

Quanto andrà avanti questa storia?

«Ancora 30 anni? Scherzo. So che sarà necessario un ricambio, è inevitabile, capiterà. Ma ancora non è il momento».

Anche perché il Cagliari ha ritrovato la Serie A.

«Una promozione gratificante dal punto di vista professionale ma che, in particolare, lava via la retrocessione dello scorso anno. Siamo tornati dove dobbiamo stare».

In quell’abbraccio con Ranieri ci sono i 30 anni di Scorcu al Cagliari?

«Sì. E la gioia e il ringraziamento al mister. Perché i successi sono merito dei calciatori che vanno in campo, della società che li sceglie. Ma Ranieri ha saputo gestire al meglio il gruppo, portando la squadra al top nel momento più importante. Bravi tutti, ma lui ci ha messo il tocco finale».

