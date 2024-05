In Ucraina torna lo spettro delle armi chimiche usate dai russi 

Kiev. Lo spettro delle armi proibite torna ad affacciarsi sulla guerra in Ucraina. La denuncia è arrivata dagli Stati Uniti, secondo cui i russi hanno utilizzato un agente chimico soffocante, la cloropicrina, per ottenere «conquiste sul campo di battaglia». Le forze di invasione, al di là dei metodi più o meno convenzionali utilizzati, procedono con un’avanzata costante nel Donbass, ingaggiando con il nemico pesanti combattimenti intorno ad Avdiivka. È uno scenario che preoccupa gli alleati di Kiev, a partire dalla Francia, tanto che Emmanuel Macron ha evocato ancora una volta la possibilità di inviare truppe, se Mosca sfondasse e gli ucraini lo richiedessero.

L’uso di armi chimiche come “metodo di guerra” è stato segnalato dal Dipartimento di Stato Usa, che ha parlato di casi «non isolati», in violazione di una convenzione internazionale che ne vieta l’utilizzo, firmata anche dalla Russia. Gli ucraini, inoltre, hanno riferito di aver dovuto fronteggiare numerosi attacchi chimici negli ultimi mesi. Secondo un rapporto dell’agenzia Reuters, almeno 500 soldati sono stati curati per l’esposizione a gas tossici e uno è morto dopo essere stato soffocato dai gas lacrimogeni. Il Cremlino ha respinto le accuse come «assolutamente infondate» e si è concentrato sui successi sul terreno. Il principale obiettivo russo resta Chasiv Yar, ormai carbonizzata dopo mesi di bombardamenti: dalla collina che la domina l’Armata sarebbe in grado di colpire la difesa ucraina. Solo ad aprile, secondo il presidente Volodymyr Zelensky, il nemico ha lanciato «3.800 bombe e missili».

