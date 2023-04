In tutto il paese mini impianti sportivi 

Nel centro e nella periferia di Settimo continuano a spuntare mini impianti sportivi. Attualmente sta nascendo il mini impianto per lo street basket, sempre in periferia: Iilavori saranno ultimati in poche settimane. In precedenza su aree libere diventate nel tempo proprietà del Comune, sono sorti altri piccoli impianti rionali per lo sport e il tempo libero.

Nel frattempo vanno avanti i lavori per la costruzione di otto campi da padel coperti, quattro per il volley e beach soccer, un campo da calcio a 5. Previste anche l'area sport, un'area multisport e un'area giochi per bambini.

Saranno realizzati inoltre la club house, un magazzino e i servizi igienici. Il tutto sarà delimitato da recinzione, accessi controllati e parcheggi. Complessivamente saranno spesi tre milioni e 200 mila euro. A realizzare le opere è una società privata che gestiràt utti gli impianti. (ant. ser.)

