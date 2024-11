«In tutti i quartieri saranno in vigore le “Zone 30” all’ora» 

Per l’assessore comunale alla Viabilità la sicurezza stradale si raggiunge con la riduzione della velocità. Nel pacchetto in fase di elaborazione ci sono anche interventi per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e di zone scolastiche, oltre all’implementazione delle “Zone 30” in tutta la città. «Per quanto riguarda le Zone 30, il nostro obiettivo è ambizioso: estenderle a tutti i quartieri cittadini, trasformando le zone residenziali in spazi più sicuri e a misura d’uomo. Le Zone 30 non sono un semplice limite di velocità, ma un vero cambio di approccio alla mobilità urbana, dove strade e piazze vengono condivise tra auto, moto, bici e pedoni. Una città che rallenta è una città più sicura e inclusiva. Stiamo lavorando per attuare questi interventi in modo graduale, con l'impegno di restituire a Cagliari uno spazio urbano più moderno e attento alle esigenze di tutti».

Una decisione che non mancherà di scatenare polemiche, anche perché le aree con velocità limitata a 30 chilometri orari erano previste inizialmente vicino alle scuole, creando “aree protette” per proteggere gli studenti.

