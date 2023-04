In Turchia e Terra Santa  insieme a Ivo Murgia 

Due copertine, due racconti inediti, uno stesso volume dall'insolito formato double face: così si presenta al lettore “Mehraba-Terra Santa” (Cenacolo di Ares), recente fatica letteraria dell'operatore culturale cagliaritano Ivo Murgia, classe 1974, prolifico autore di romanzi e testi di letteratura di viaggio. Le due parti dell'opera sono dedicate ad altrettanti soggiorni dell'autore in terra straniera, precisamente in Turchia e in Terra Santa.

Spiega Murgia: «Ho amato moltissimo la Turchia, con la sua storia millenaria e la sua gente di una gentilezza straordinaria. Dopo la capitale, ho proseguito in mongolfiera alla volta della Cappadocia, poi verso il Mar Nero e il confine armeno. Un giro un po' desueto, del resto le cose scontate non fanno al caso mio».

Lasciato il suolo turco, l'itinerario – chilometrico e narrativo - prosegue in Medio Oriente. Sottolinea Murgia: «Dopo Istanbul, visitare un centro storicamente e culturalmente importante come Gerusalemme è stata una grande emozione. Quello in Terra Santa è stato un viaggio più intimo, interiore. Le riflessioni, inevitabilmente, virano verso la questione politica, con la difficile, ma necessaria, convivenza tra israeliani e palestinesi che viene fuori prepotentemente. In più, tra ebrei e sardi esiste un rapporto che dura da circa millecinquecento anni». Lo scrittore cagliaritano non si stanca di varcare nuove frontiere: «Sono appena rientrato dal Sudafrica e già ho in mente la trama del prossimo volume. Non posso fare a meno di mettere per iscritto ciò che i miei occhi vedono». (Fabio Marcello)