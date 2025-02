In Tunisia Carboni cede soltanto in finale 

È stata una settimana sicuramente particolare per Lorenzo Carboni quella appena passata in Tunisia. Il 18enne algherese è arrivato in finale nell'Itf 15 di Monastir, dopo essere stato eliminato nell'ultimo turno di qualificazioni e ripescato.

Nel tabellone cadetto, Carboni ha superato i primi due turni al match tie- break, ma nella sfida decisiva ha conquistato solo due giochi contro l'indiano Manas Dhamne, suo compagno di allenamenti al Piatti Tennis Center di Bordighera. Ripescato come lucky loser, il tennista algherese ha messo in fila senza perdere un set il qualificato francese Guillaume Dalmasso, il giapponese Naoya Honda, il ceco Maxim Mrva e lo statunitense Karl Poling.

In finale, ironia della sorte, la sfida è stata ancora Carboni-Dhamne e, dopo il primo set vinto 6-2 dall'italiano, l'indiano si è imposto 6-0, 6-2 negli altri due parziali centrando, a 17 anni, il suo primo titolo. Per Carboni è la terza finale persa su tre disputate, dopo Biella nel 2023 e Store lo scorso anno. Questa settimana, l'algherese è ancora a Monastir, dove esordirà in singolare contro il lucky loser Pietro Pampanin e in doppio in coppia con Dhamne contro l'ucraino Oleksii Krutykh e il greco Dimitris Sakellaridis, teste di serie numero 1.



RIPRODUZIONE RISERVATA