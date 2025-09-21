in trionfo su una fiat del ’38 

Angelo Accardo e Caterina Vagliani (Fiat 508 C del 1938 di RC2, 316,02 penalità) si sono aggiudicati la XX Baia delle Ninfe, nona prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche Cireas Aci Sport organizzata da Ac Sassari e Riviera Sport. La manifestazione, con quartier generale e power stage ad Alghero, si è svolta tra ieri e sabato e ha coinvolto un centinaio di vetture, comprese quelle in gara nella Regolarità Turistica e quelle iscritte a Ruote nella Storia. Sul podio con Accardo-Vagliani, alfieri della Franciacorta Motori che ad Alghero hanno ipotecato il Tricolore, il campione in carica Maurizio Indelicato e Diego Verza, (A112, 359,04 penalità) e Francesco Nicolò Gulotta e Paolino Messina (Fiat 600 del ‘55, 359,60 penalità). Primi dei sardi Alessandro Virdis e Silvia Giordo su Porsche 356 A, che hanno chiuso in 11ª posizione con 663 penalità. Nella regolarità Turistica vincono Valentino Poddo e Riccardo De Martis su Lancia Fulvia Coupè. «È stata una gara difficile per il gran caldo, i tanti chilometri e la nostra lunga trasferta. Ho il privilegio di dividere l’abitacolo con Caterina, con cui la simbiosi mitiga le difficoltà. Era una percorso che non conoscevo e portarlo a conclusione con questo risultato è motivo di vanto», ha concluso Accardo.

