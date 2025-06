In trincea sulle strade del mare 

Nei giorni scorsi sulla Santa Teresa Castelsardo è comparso anche un semaforo, come se non bastasse la pessima condizione della Provinciale 90. Una delle strade più importanti del Nord Sardegna, un’arteria turistica di primissima rilevanza, è un percorso di guerra per auto e motociclette. Si parla di buche, pericolosi avvallamenti provocati dalle radici degli alberi e manto stradale sgretolato. Chi percorre la Sp 90 senza prestare attenzione, rischia di trovarsi in cunetta, soprattutto se viaggia in moto. La Provinciale 90 è una delle arterie simbolo della difficile situazione delle strade nel nord dell’Isola e in particolare in Gallura. La Santa Teresa Castelsardo è stata oggetto di un incontro a Sassari nei giorni scorsi, al quale hanno partecipato i rappresentanti di diversi enti (Città Metropolitana di Sassari, Provincia della Gallura, Polizia Stradale, tra gli altri). È una delle strade sarde che vede messi in discussione (dopo i tagli del governo) i fondi (14 milioni di euro) per sistemazione e messa in sicurezza. Il tratto Aglientu - Badesi è al limite della agibilità. Dice il sindaco di Badesi Gian Mario Mamia: «Per le nostre comunità, che vivono di turismo, inizia un’altra estate con la Sp 90 in queste condizioni. Non basta, c’è anche la Sp 74, la Aggius - Trinità - Badesi - Viddalba con manto stradale dissestato, mancanza di segnaletica e guard rail divelti». Anche il sindaco di Trinità, Giampiero Carta si aspetta interventi di messa in sicurezza.

Olbia-Loiri

Un’altra area che richiede interventi urgenti è quella sulla direttrice Olbia Loiri. Da oltre 15 anni non viene rifatto il manto della Sp 24, che collega Loiri a Olbia. Ma è in forte sofferenza anche la Sp 87 che collega la Olbia Nuoro alla località turistica di Porto Taverna. Dice il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai: «Il problema non è solo quello della manutenzione. Strade come la Sp 87 richiederebbero una riqualificazione perché con l’aumento del traffico estivo sono diventate fondamentali».

Il caso Luras

A Luras c’è il caso della Sp 10, che collega il paese alla Ss 133 (la Tempio Palau). La strada è stata risistemata, ma il ponte nella località Piras, dopo le prove di carico, ha un limite di transitabilità per i mezzi sopra un certo peso. A quanto pare continuano a passare autoarticolati con massi di granito.

