In trincea al Pronto soccorso 

Oltre trecento accessi al giorno, sei specialisti in servizio invece dei dodici necessari per garantire i turni, l’impossibilità per i medici “a gettone” di trattare i codici Rossi e infine altre grane giudiziarie per il personale che ormai è allo stremo. L’estate del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia è infernale. Roba da scappare a gambe levate e infatti questo sta succedendo. In una situazione drammatica per tutti i Pronto Soccorso della Gallura. A Tempio nell’ultimo fine settimana, il presidio era affollato di pazienti in attesa di una visita. In molti casi si tratta di persone che non riescono ad avere adeguata assistenza dalla medicina territoriale.

Ma è Olbia che sta scoppiando. A breve le organizzazioni sindacali (dei medici e del personale sanitario) incontreranno i manager della Asl e i direttori di reparto per fare il punto della situazione e per chiedere correttivi urgenti per una situazione che sta diventando insostenibile.

Sotto indagine

Medici e infermieri sono sull’orlo del tracollo fisico e nervoso. Oltre ai turni massacranti (è impossibili coprirli tutti) c’è anche l’incubo delle denunce penali e degli avvisi di garanzia che sono l’indice di una condizione prossima al collasso. Di recente è stato notificato un avviso di garanzia a una specialista e due giovani infermiere, per un decesso avvenuto qualche mese fa. La Procura di Tempio ipotizza il reato di omicidio colposo e parla di somministrazione di farmaci inidonei per la patologia diagnosticata. Il paziente deceduto era originario di Como, un turista. Due grossi studi legali della città lariana stanno procedendo in tutte le sedi per conto della famiglia della presunta vittima della colpa medica.

Uno dei problemi che sta emergendo con forza è quello dei medici “in affitto”, molti dei quali stranieri. Coprono i turni e non possono occuparsi dei codici Rossi, per contratto, Una situazione insostenibile. E per soccorrere i Pronto Soccorso con i medici a gettore, la Asl sta valutando se ingaggiare altri specialisti (anche guardie mediche) almeno per i codici “minori”. Sempre che l’ennesimo intervento di emergenza sugli organici riesca.

