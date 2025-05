In Tribunale ora arrivano i rinforzi 

Il Consiglio superiore della magistratura assegna 4 nuovi giudici per il Tribunale di Lanusei. Nell’ultima seduta, il Csm annuncia il potenziamento dell’organico al palazzo di Giustizia di via Marconi. Due sostituiranno Nicole Serra e Giada Rutili, che saluteranno nei prossimi mesi, un altro prenderà il posto di Giulia Aresu, da aprile applicata a Cagliari, e il quarto completerà i ranghi. La delibera è una risposta alle istanze del Consiglio dell’Ordine degli avvocati per superare i vuoti d’organico (al momento del 27 per cento). A breve si conosceranno i nomi dei nuovi togati incaricati a prestare servizio a Lanusei.

Gli avvicendamenti

In attesa dei nuovi giudici, il ruolo penale di Giulia Aresu, che ha concluso l’esperienza quadriennale a Lanusei come gup all’udienza che ha aperto il processo per l’omicidio dell’allevatore di Gairo, Riccardo Palmas, sarà svolto da un magistrato applicato dal Tribunale di Nuoro. Il ruolo apicale del Tribunale ogliastrino è ora ricoperto da Nicola Caschili, uno dei tre togati in servizio con Nicole Serra e Giada Rutili. Altrettanti sono i giudici onorari: Iride Mura, Francesca Perra e Giuseppina Secchi. La decisione del Csm allontana i venti di incertezza che, a lungo, hanno soffiato sul Tribunale.

Il sindaco

Dice Davide Burchi, sindaco di Lanusei e avvocato iscritto al Foro presieduto da Vito Cofano: «La decisione del Csm garantisce continuità all’efficienza del servizio che il Tribunale assicura per il territorio». Nell’ultimo periodo lo scacchiere dei ruoli di vertice nei settori essenziali della società è andato completandosi. I ruoli apicali fra Tribunale e Procura (pianta organica completa con il capo Paola Dal Monte e le sostitute Giovanna Morra e Valentina Vitolo) sono coperti. Ma il sindaco esprime soddisfazione anche per le recenti novità all’ospedale Nostra Signora della Mercede: «Dopo il ritorno del primario Gian Pietro Gusai e l’arrivo del chirurgo Massimiliano Tuveri, l’arrivo dei 4 giudici è un’altra bella notizia che ci dà speranza».

