In Tribunale lo scontro tra sindaco ed ex vice 

Dovrà presentarsi accompagnato da un avvocato, in qualità di teste-assistito, il consulente della Blu Solar Uno, Matteo Firinu, super-testimone della presunta minaccia che il sindaco di Isili, Luca Pilia, avrebbe fatto al suo ex vice e assessore alle Attività produttive, l’avvocato Valerio Doa, per impedirgli di candidarsi contro di lui alle ultime elezioni amministrative. Il colpo di scena è arrivato ieri alla fine della prima udienza del processo davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, dove il primo cittadino è imputato di «tentata induzione indebita a dare o promettere utilità».

La testimonianza

«Il concetto è questo: se non ti candidi il progetto passa, se ti candidi non passa». Seduto sul banco dei testimoni, chiamato dal pm titolare del fascicolo, Andrea Vacca, l’ex vicesindaco ha riassunto così la presunta minaccia ricevuta, pare indirettamente (attraverso Firinu), dal sindaco Pilia. Il progetto di cui si parla è quello del gigantesco parco fotovoltaico proposto dalla società Blu Solar Uno, impresa specializzata nel settore delle rinnovabili, in circa 40 ettari della famiglia Doa. Davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda l’ex assessore della passata consiliatura (poi dimessosi in polemica proprio con il primo cittadino) ha riferito di non aver parlato al suo sindaco del preliminare di vendita dei terreni, da oltre un milione di euro, perché la riteneva una questione strettamente familiare e privata.

La presunta minaccia

Il rappresentante della società Blu Solar Uno sul territorio di Isili era, per l’appunto, Matteo Firinu: a lui – secondo l’accusa – il sindaco Pilia avrebbe fatto presente che la condizione necessaria per ottenere il via libera al progetto sarebbe stata che Doa non lo sfidasse nelle imminenti elezioni, previste per il 10 e 11 ottobre 2021. Per il pm Vacca, la richiesta di un ritiro del potenziale avversario (che poi non si candidò) gli avrebbe facilmente garantito una rielezione. Il primo cittadino, difeso dall’avvocata Rita Dedola, si difende con forza negando qualsiasi minaccia e ribadendo che i contrasti sarebbero nati solo perché il suo ex vice non gli avrebbe detto nulla dell’affare legato ai terreni di famiglia, e perché temeva ripercussioni politiche visto che la popolazione di Isili è ormai da anni contraria alle speculazioni energetiche. Doa, dal canto suo, si è costituito parte civile con il legale Giovanni Aste e ha ribadito di essersi sentito minacciato, tanto da registrare la telefonata nella quale Firinu gli aveva rivelato la presunta minaccia di Pilia.

Testimone assistito

Dopo la testimonianza dell’ex vicesindaco Doa, ieri sarebbe dovuto essere sentito in aula anche il super testimone, referente della Blu Solar Uno. Ma i giudici hanno fatto presente a Firinu che sarà esaminato il mese prossimo in veste di «testimone assistito», dunque accompagnato da un avvocato di fiducia per evitare il rischio di dichiarazioni auto-incriminanti.

