In Tribunale la favola del Chievo Verona 

Cancellata dal panorama calcistico col fallimento del 2022, la vecchia favola del Chievo (squadra delle meraviglie partita da Verona e capace di approdare in Europa) presto sarà oggetto di discussione nelle aule giudiziarie. L’ex presidente e amministratore unico Luca Campedelli, finito sotto accusa per bancarotta fraudolenta, potrebbe presto presentarsi in Tribunale perché la Procura di Verona ne ha chiesto il rinvio a conclusione delle indagini sul crac condotte dalla Guardia di Finanza.

Gli accertamenti, secondo quanto ricostruito da militari e inquirenti, avrebbero portato alla luce l’esistenza di «un meccanismo fraudolento» tramite il quale l’allora patron «avrebbe sistematicamente rappresentato una situazione economica di apparente benessere del Chievo Verona» così da nascondere invece «il dissesto e l’erosione del patrimonio della società» e, viceversa, dare al club la possibilità di essere «iscritto al campionato di calcio» nonostante non ne avesse diritto.

Al centro degli approfondimenti investigativi ci sono in particolare alcune cessioni ritenute fittizie di giocatori al Cesena e al Carpi a prezzi «non conformi» rispetto al loro ritenuto effettivo valore di mercato. I calciatori sarebbero stati venduti senza mai effettivamente spostarsi da una squadra all’altra permettendo così la registrazione a bilancio del Chievo di plusvalenze per oltre 35 milioni di euro. Nel meccanismo delle plusvalenze la Procura contesta anche alcune operazioni tra società di uno stesso gruppo, in particolare la cessione del marchio Chievo e il conferimento del ramo d’azienda comprendente il terreno del Campo Sportivo Bottagisio. Altri reati contestati dai pm scaligeri riguardano distrazioni dalle casse del Chievo di oltre 200mila euro da parte di Campedelli per scopi estranei alle finalità d’impresa e il ripetuto «sistematico e rilevante» mancato pagamento degli oneri tributari e dei contributi previdenziali dal 2014 alla data del fallimento per un buco oltre 34 milioni.

L’ultimo passo del Chievo targato Campedelli risale al luglio 2021, quando il Consiglio federale della Figc respinse il ricorso della società contro l’estromissione dalla Serie B, dopo il parere negativo della Covisoc, per i mancati adempimenti fiscali. Tutti i successivi ricorsi amministrativi sono stati respinti. Oggi il Chievo è ripartito con la vecchia gloria Sergio Pellissier, che ha fondato la nuova società rilevando anche la denominazione storica di Chievo Verona, che ora milita nel campionato di serie D.

