In trentamila alla Sagra  della patata 

Grande successo a Monastir per la Sagra della patata: circa 30mila persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Pro Loco che aveva come protagonista una tra le principali produzioni del paese. Nei circa 100 stand che hanno animato la via Michelangelo, i visitatori hanno potuto assaggiare diversi piatti preparati con il famoso ortaggio e assistere a diversi intrattenimenti gestiti da associazioni, gruppi folk e artisti come gli Istentales che hanno festeggiato i 30 anni di attività con un concerto in piazza Fratelli Cervi e Govoni.

«Siamo molto soddisfatti sia a livello organizzativo che di partecipazione», dichiara la presidente della Pro Loco, Federica Ledda: «Tutti gli appuntamenti in calendario hanno avuto un riscontro positivo».

Poiché l’amministrazione comunale quest’anno era assente a causa dello scioglimento del Consiglio, ad assegnare il premio Patata d’Oro quest’anno è stata la stessa Pro Loco. Il premio è andato alla banda musicale e a Rita Lampis, imprenditrice nel settore alimentare e gastronomico. «Per il volontariato – spiega il direttivo, composto, oltre che da Ledda, da Mario Usai, Anna Putzu, Daniela Cincidda e Giuditta Ena – abbiamo scelto di premiare la banda come segno di riconoscenza per il suo impegno nella formazione musicale dei giovani, la funzione sociale e aggregativa, la promozione culturale e la valorizzazione del territorio. L’altro riconoscimento è andato a Rita come segno di riconoscenza per aver contribuito alla crescita economica del nostro paese con il suo lavoro e le sue capacità imprenditoriali».

