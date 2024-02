In tremila alla sfilata di carnevale della Pro Loco 

Più di 3000 presenze. Un numero da record per il carnevale sestese, organizzato dalla Pro Loco e voluto dal Comune. Questo il bilancio al termine della sfilata di domenica sera, nonostante il maltempo. E la Pro Loco guarda al futuro: «Ci piacerebbe riproporre i carri che le associazioni, locali e non, allestivano per l’occasione, con l’arrivo in piazza dove le compagnie teatrali processavano il pupazzo carnevalone, che poi veniva bruciato», ricorda Mario Ziulu, presidente della Pro Loco. Alla sfilata, partita da piazza della Musica, hanno partecipato adulti e bambini ma anche gruppi, come quello della Pro Loco di Soleminis, la Pro Loco sestese, il gruppo I Nuraghi, tanti altri. «Tanti applausi per i nostri costumi, e piazza della Musica non si vedeva così piena da tanto tempo», racconta Giovanni Baldussi, del gruppo Is Mustayonis e s’Orku Foresu.

Una maschera tradizionale la loro, S’orku, pelle nera d’animale, grandi corna, cammina in catene tra i mustayonis tentando più volte la fuga; e c’è anche “Su Pilloni Indoviadori”, che porta previsioni per il futuro, chiuse in una gabbietta. Variopinti poi i componenti della banda Verdi, dove ognuno indossava un colore diverso: «È stato bellissimo sfilare tra l’ammirazione dei bambini», racconta Matteo Matta.

