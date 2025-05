In tremila alla fiera degli ovini 

Oltre tremila persone, provenienti da tutte le parti dell’Isola, hanno partecipato all’inaugurazione della XII edizione della mostra nazionale degli ovini di razza sarda e dell’agroalimentare. L’area fieristica ai piedi del monte Sant’Antonio si è pian piano riempita di gente tra allevatori e stand con i prodotti locali. Un grande appuntamento: protagonisti sono anche i bambini e gli alunni delle superiori, con vari laboratori.

Le presenze

«Una bellissima manifestazione - dice Antonio Solinas, presidente della commissione Agricoltura del Consiglio regionale - in vetrina c’è la capacità di allevamento, con un confronto che va oltre l’azione degli allevatori, è coinvolta anche la politica. Macomer ha una tradizione quasi secolare, con una mostra che va resa più efficace ed economicamente più valida». Dello stesso avviso Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera: «Macomer si conferma un polo fieristico importante a livello regionale, che va aggiustato. Porto il saluto del ministro Lollobrigida». Circa 500 gli ovini in vetrina, con circa 15 allevamenti di tutta l’Isola. Oltre un centinaio gli espositori dell’agroalimentare. «Una importantissima vetrina nazionale per le eccellenze della Sardegna - dice Battista Cualbu, presidente di Coldiretti e componente dell’Assonapa -. Stiamo attraversando un periodo buono, nonostante il pericolo dei dazi, con quotazioni storiche per quanto riguarda gli agnelli e le pecore, senza considerare quelle dell’intera filiera. Occorre lavorare tutti insieme».

Le aziende

Cualbu evidenzia la carenza di personale nelle aziende. «In ogni caso - conclude - occorre fare un grande lavoro di squadra». Per Aldo Manunta, dell’Associazione regionale allevatori, si tratta di una mostra importante. Tanti i sindaci e gli allevatori presenti. Fabiana Cugusi, assessore alla Cultura, dice: «Con questa manifestazione vogliamo far conoscere Macomer e promuovere le eccellenze della nostra terra». Toto Listo, assessore alle Attività produttive: «Stiamo raccontando un pezzo di storia. Si valorizza la nostra economia e si promuove lo sviluppo territoriale». Non mancano le degustazioni di cibo, vini, birra, le mostre, gli intrattenimenti, la musica e le escursioni. Interessante il villaggio allestito da Coldiretti, con le biodiversità zootecniche del suino di razza sarda, la vacca e la capra sarde, l’asino bianco dell’Asinara e volatili da cortile, con ben 25 stand. La fiera apre per tutta la giornata di oggi, con le premiazioni e le manifestazioni di contorno. «Siamo al centro dell’Isola - dice la vice sindaco, Maria Luisa Muzzu - e non solo dal punto di vista geografico. Da qui deve partire il rilancio del territorio».

