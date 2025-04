In tremila alla Domus per il Torneo Energit 

Con l’edizione 2025 del Torneo Energit si è chiusa la stagione della Cagliari Football Academy con le 36 società affiliate. C’erano più di tremila persone alla Domus, tra gli atleti e le atlete in campo, oltre settecento, le rispettive famiglie provenienti da tutta la Sardegna sugli spalti più i vari tecnici. La vittoria è andata al CDF Alghero, che in finale ha battuto la Futura Sales 1-0.

I piazzamenti

È stata una domenica di festa e ricca di emozioni. Sul podio anche l’Atletico Buddusò che ha superato il Ghilarza per 3-2 nella finale per il terzo e quarto posto. Il Quartu Sant’Elena, a sua volta, ha sconfitto per 3-0 l’Atletico Monti nella gara per il quinto. Al Monreale San Gavino il premio fair play.

Le premiazioni

Hanno partecipato alla cerimonia di premiazione, tra gli altri, il responsabile del settore giovanile del Cagliari Bernardo Mereu e gli ex giocatori Marco Mancosu e Simone Aresti, oggi allenatore e preparatore dei portieri dell’Under 18.

«I valori dello sport»

«Siamo felici di aver vissuto un’altra giornata speciale, con grande entusiasmo e partecipazione», ha sottolineato Mattia Belfiori, responsabile della Cagliari Football Academy. «Il nostro obiettivo principale è quello di formare persone, prima ancora che calciatori», ha ricordato. «Vogliamo valorizzare i talenti locali, promuovere relazioni sane e trasmettere i valori del rispetto e del lavoro di squadra».

RIPRODUZIONE RISERVATA