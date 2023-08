In trecento ricordano Mattia  

Erano trecento, forse di più. Accorsi sabato a Lanusei con le loro moto, da mille di cilindrata fino agli amatissimi vespini, per ricordare come accade da cinque anni a questa parte Mattia Murgia, un ragazzo di Lanusei (25 anni) che il 7 settembre del 2017 fu investito e ucciso da un’auto in Germania. Faceva il cameriere e rientrava dal lavoro.

Partito da piazza Marcia il corteo rombante ha attraversato Lanusei, poi si inerpicato fino alla diga di Bau Muggeris (Villanova Strisaili) per raggiungere Gairo e infine arrivare al bosco Seleni dove si è tenuto il pranzo. C’erano i genitori di Mattia, Ignazio e Sandrina Piroddi, la sorella Samantha, il fratellino Davide e la nipotina Ania. C’erano soprattutto gli amici che non hanno dimenticato Mattia.

