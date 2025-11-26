VaiOnline
L’iniziativa.
27 novembre 2025 alle 00:15

In trecento per cinque sport 

Coppa Quartieri, successo alla Domus con gli studenti 

Una mattinata di festa all'Unipol Domus, utilizzando lo sport come modello per instaurare relazioni fra i più giovani basate su rispetto, amicizia e fair play. Si chiude oggi la decima edizione della Coppa Quartieri 2025, con la fase finale che - a partire dalle 9 - vedrà in campo allo stadio circa 300 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Cagliari e dell'hinterland. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e dal Cagliari Calcio, in partnership con Usr Sardegna e Asd Marabadminton, col contributo di Fondazione di Sardegna e Despar e il patrocinio di Sport e Salute e della Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Fra gli ospiti una rappresentanza di staff e giocatori di prima squadra e Primavera del Cagliari, con gli allenatori Fabio Pisacane e Francesco Pisano.

Cinque discipline

Alla fase finale della Coppa Quartieri arrivano le vincitrici delle eliminatorie, giocate fra ottobre e novembre in cinque discipline: badminton, basket, calcio, pallavolo e staffetta. Partecipano le scuole dei quartieri cagliaritani di Piazza Giovanni, San Michele, Sant'Elia e Stampace e quelle dei comuni di Assemini, Elmas, Decimomannu, Maracalagonis, Monastir, Quartu, Sestu e Sinnai. Sono attesi la velocista Dalia Kaddari, le ex calciatrici Daniela Di Bari e Gioia Masia, l'ex atleta e ambassador di Sport e Salute Stefano Tilli, il Team Luna Rossa, il musicista Moses Concas, il rapper Praci, i content creators Mattia Cerrito e Sa Leggenda e l'influencer Dre. Ingresso gratuito, al termine delle partite le premiazioni.

