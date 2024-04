In trecento alla festa in ricordo di Manuel 

Boom di partecipazione per la prima motocavalcata lanuseina, in ricordo di Manuel Deiana, il giovane ragazzo con la passione delle moto da cross portato via da un infarto un anno fa. Oltre ottanta moto iscritte e trecento persone al pranzo nella giornata ricordo per il giovane lanuseino.

I centauri hanno prima sfilato con le loro moto da cross per le vie del paese e poi hanno affrontato un percorso ad anello di circa 75 chilometri tra i territori di Lanusei, Arzana e Gairo, con qualche deviazione più complicata per i più esperti, per poi tornare alla stazione di partenza, il piazzale dei salesiani per il pranzo conviviale e la giornata di festa.

Lo zio di Manuel, Graziano Deiana, insieme agli amici hanno messo in piedi la manifestazione e sono pronti a ripetere l’evento negli anni a venire «L’idea di organizzare il memorial è venuta per trovare un modo per stare vicino alla famiglia, dare una mano a superare il lutto, creare un momento di convivialità con l’impronta memoriale. È stato possibile grazie al coinvolgimento e al sostegno di tutta la popolazione, che ha risposto con piacere. È stata proprio una bella giornata, mi auguro di riproporre l’evento in ricordo di Manuel».

