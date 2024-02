In tre sul podio in Thailandia 

Da Serrenti alla Thailandia: Noemi Lampis, Andrea Lepori e Diego Lampis i giovani sportivi premiati in occasione dei mondiali di Muay Thai. Accompagnati dal maestro Gianfranco Lampis e dalla preparatrice atletica Carla Ortu della palestra Morakot Gym, i 3 atleti serrentesi hanno conquistato il podio, aiutando la nazionale italiana ad ottenere ottimi risultati. Medaglia d’oro alla tredicenne Noemi Lampis, per il terzo anno consecutivo. Medaglia di bronzo ad Andrea Lepori e Diego Lampis, rispettivamente di 14 e 11 anni. «I ragazzi hanno lavorato tanto per arrivare a competere anche a questi livelli, loro in palestra e le famiglie per permettergli di affrontare un’impresa non facile – così Ortu –. Qui il Muay Thai è per chi lo pratica è molto emozionante, torneranno a casa con una marcia in più». ( f. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA