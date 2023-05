In tre occasioni la quinta è salita grazie ai playoff 

La Serie B aspetta i playoff per rilasciare il terzo e ultimo biglietto per il massimo campionato. Frosinone e Genoa si sono già accomodati in carrozza, ora tocca a Bari, Parma, Cagliari, Südtirol, Reggina e Venezia, in rigoroso ordine di classifica, giocarsi l'ultimo posto disponibile. Dal 2013-14, ossia da quando si giocano i playoff che coinvolgono sei squadre (dalla terza all'ottava), in ben tre circostanze ad andare in Serie A è stata la squadra che ha chiuso la stagione regolare al quinto posto. Ossia la posizione ottenuta dalla banda di Ranieri. Quattro volte a salire è stata la quarta classificata e solo due volte la terza. Alle altre, invece, neanche le briciole: i playoff non danno speranze alle outsider.

Tris di quarti

Si inizia col torneo 2013-14, stravinto dal Palermo di Iachini e con l'Empoli a seguire. La terza promossa è il Cesena di Bisoli, che aveva chiuso la stagione regolare da quarta classificata, per poi superare in semifinale il Modena (quinto) con una vittoria esterna e il pari casalingo e il Latina ((terzo) in finale, con una doppia vittoria. L'anno dopo tocca al Bologna di Lopez prima e Rossi poi, che chiude a pari punti col Vicenza, ma da quarta per gli scontri diretti. I rossoblù superano l'Avellino (ottavo) grazie alla miglior classifica (una vittoria a testa fuori casa) e poi il Pescara (settimo) con due pareggi e ancora grazie alla miglior classifica. E anche nella stagione 2015-16, quella che aveva visto volare in A Cagliari e Crotone, a sorridere è la quarta classificata, il Pescara. Gli abruzzesi, trascinati da Lapadula (3 reti in quattro gare), prima travolgono il Novara (ottavo) vincendo entrambe le gare e poi superano il Trapani (terzo), vincendo in casa e pareggiando in Sicilia.

L'alternanza

Nel 2016-17, il Benevento (quinto per lo svantaggio negli scontri diretti con il Perugia) batte lo Spezia ai preliminari, elimina proprio il Perugia (vittoria in casa e pari fuori) e poi supera in finale il Carpi (terzo) pareggiando fuori e vincendo in casa. L'anno dopo, è il turno del Frosinone, che sfrutta il terzo posto, eliminando con un doppio pari il Cittadella (settimo) e il Palermo (quarto) in finale grazie alla differenza reti. Nel 2018-19, riecco salire la quinta, il Verona che batte ai supplementari il Perugia (ottavo), elimina il Pescara (quarto) in semifinale, pareggiando in casa e vincendo fuori, e poi supera in finale il Cittadella (settimo) con una doppia vittoria. Nel 2019-20 lo Spezia di Italiano (terzo) fa quattro vittorie su quattro con Chievo (sesto) in semifinale e Frosinone (ottavo) in finale. L'anno dopo, ancora la quinta: il Venezia elimina il Chievo (ottavo), poi il Lecce (quarto) in semifinale e il Cittadella (sesto) in finale. Infine, lo scorso anno sale il Monza, che chiude terzo a pari punti col Pisa, che però lo precede per gli scontri diretti. I brianzoli, da quarti, fanno fuori il Brescia (quinto) con un doppio successo e poi, in finale, superano ai supplementari per differenza reti (una vittoria a testa) proprio il Pisa. E ora a chi tocca?