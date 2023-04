In tre Comuni spuntano i candidati “sconosciuti” proposti dal partito Italexit 

Non sono state poche le sorprese alla presentazione delle liste nei Comuni dell’Oristanese che andranno alle urne il 28-29 maggio. La prima, sicuramente la più rilevante, è l’anomalia che in tre centri (Pompu, Villlanova Truschedu e Modolo) sono stati proposti candidati alla carica di sindaco e consigliere, che non hanno nulla a che fare con le comunità locali. Le liste hanno un nome simile, “Identità e Tradizione”, ma sono formate da persone provenienti da diversi centri dell’Isola.

Le sorprese

Ecco allora a Pompu presentarsi Roberto Loche, a Villanova Truschedu, Valentina Antonella Carta, e a Modolo, Joanata Cancedda. «Sono tutti candidati di fuori – evidenzia il sindaco di Modolo Omar Hassan - Si riferirebbero a Italexit di Gianluigi Paragone e presentando liste in piccoli Comuni, lo scopo sarebbe quello di mettere una bandierina». Altra sorpresa da sottolineare e che nei due Comuni attualmente commissariati le liste sono addirittura tre. A Milis in corsa per la fascia tricolore Franco Frongia, Monica Ortu e Mondo Deiola, già in campo da solo alle elezioni comunali del giugno 2022, senza però raggiungere il quorum. A Villanova Truschedu le tre liste sono capeggiate da Claudio Palmas, storico sindaco del paese, Valentina Antonella Carta, ed Emanuele Mele, figlio dell’ex sindaco Margherita Camedda.

Gli altri centri

Nei Comuni dove scendono in campo due liste, sfide ad Ales, tra il sindaco uscente Checco Mereu e Antonello Rossi, a Nughedu Santa Vittoria con l’annunciato bel duello fra due donne, Vanessa Corda e Gabriella Tatti, mentre a Boroneddu, si contenderanno la guida del Municipio Angelo Mele e Maria Giovanna Salaris. Nella vicina Soddì, si ripropone l’attuale primo cittadino Greta Pes che dovrà vedersela con l’ex sindaco Francesco Mascia. A sorpresa, due liste anche a Pompu, quella del sindaco attuale Moreno Atzei e la rivale capeggiata dal “forestiero” Roberto Loche. Identica situazione a Modolo con Giovanni Maria Milia che dovrà superare Joanata Cancedda. Avversario solo il quorum invece nei Comuni dove è presente una sola lista. A Simala con candidato sindaco di Gianmarco Atzei, a Narbolia il primo cittadino Gian Giuseppe Vargiu, a Villaverde, corsa solitaria del primo cittadino Sandro Marchi.