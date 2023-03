In tre assaltano le Poste: colpo fallito 

Tuta usa e getta bianca con passamontagna mimetico calato sul volto a incrociare uno scaldacollo nero. Così era vestito uno dei tre banditi che ieri hanno assaltato l’ufficio postale di Tertenia. Sono arrivati davanti alla sede di via Don Manca a bordo di una Fiat Punto bianca ammaccata in più parti e priva di targhe. Tra le mani stringevano fucili da caccia semiautomatici. Quando sono entrati dentro l’ufficio erano appena scoccate le 8.30 e un nutrito gruppo di utenti era in fila per sbrigare pratiche ma soprattutto per prelevare la pensione. I banditi hanno provato a sfondare il vetro blindato che separa l’area clienti dai box riservati al personale, ma la resistenza del materiale ai colpi ha garantito la sicurezza. A quel punto, quando i tre hanno capito che non sarebbe stato possibile raggiungere le casse si sono dileguati per le strade del paese facendo perdere le loro tracce. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Jerzu coordinati dalla Procura della Repubblica di Lanusei. Al setaccio gli impianti di videosorveglianza.

L’assalto

La scelta del giorno non è stata casuale. I banditi sapevano che a inizio mese sono in pagamento le pensioni, per cui erano consapevoli che in cassa avrebbero trovato parecchi contanti. Nei giorni precedenti hanno pianificato l’assalto, curando i minimi dettagli. Dall’auto senza targa all’abbigliamento. In più si sono dotati di armi vere e proprie, quei fucili da caccia che devono aver spaventato chiunque si trovasse all’interno dell’ufficio in attesa di essere sbrigato dal personale addetto. Dopo essere passata lungo la centralissima via Roma, la Punto è arrivata a gran velocità davanti ai quattro scalini della rampa che porta all’ingresso dell’edificio. Il conducente ha tirato il freno a mano e di fatto ha bloccato il traffico lungo la via transitabile in un unico senso di marcia. L’auto si è affiancata a un’altra Punto e a una Fiat Panda parcheggiate sul lato destro della carreggiata. Il commando è sceso dalla macchina e ha fatto irruzione nell’ufficio. I banditi si sono fatti largo tra i clienti e hanno tentato di abbattere il vetro antisfondamento, ma non ci sono riusciti. La difficoltà ha scoraggiato i tre che hanno desistito e guadagnato l’uscita. Pochi istanti dopo è arrivato il furgone portavalori che doveva consegnare denaro alla filiale. Per un attimo i mezzi non si sono incrociati. Negli stessi momenti sono interventi i carabinieri, allertati dal personale dell’ufficio postale e nel territorio è subito scattata la caccia all’uomo.

I precedenti

Giulio Murgia, 45 anni, sindaco di Tertenia, è transitato in via Don Manca pochi minuti prima che si compisse il tentativo di rapina. «Sono fatti estranei ai principi della nostra comunità. Per fortuna nessuno è rimasto ferito». A Tertenia l’ultima rapina di una certa entità risale al 4 giugno 2013, quando tre uomini rapinarono il tabaccaio Giovanni Meloni.