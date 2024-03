In tre a processo per la morte dell’84enne 

Non è chiaro se sia riuscito a uscire dal cancello principale, dimenticato - non si sa quando - aperto, oppure se abbia saltato la recinzione in un punto dov’era più bassa. Sta di fatto che Edmondo Atzori, 84 anni, è scomparso il 28 dicembre 2018 dalla casa di riposo di Gonnoscodina dov’era ospite, la Comunità integrata e alloggio San Daniele. Meno di un mese dopo, il 20 gennaio, l’anziano è stato trovato senza vita a circa un chilometro e mezzo dal centro: per l’autopsia sarebbe morto per assideramento.

Il processo

Per quella tragedia, la Corte d’assise di Cagliari sta processando tre persone: Gaetano Calatri, 51 anni di Selargius, Andreina Aresu, 59 anni di Cagliari, e Alessandro Aresu, cagliaritano di 50 anni. I primi due sono il coordinatore infermieristico e la coordinatrice responsabile del centro, accusati di abbandono di incapace e morte come conseguenza di altro reato. Il terzo è il terzo è il legale rappresentante della cooperativa “Adi 2009” che gestiva la comunità in virtù di una concessione del Comune di Gonnoscodina e deve rispondere di omicidio colposo. Tutti e tre sono difesi dagli avvocati Marcello Sequi e Rita Dedola. Il figlio e i familiari dell’anziano l’avevano cercato a lungo con tanti volontari, prima che il corpo fosse ritrovato in campagna.

Il dibattimento

E ieri nell’aula dell’assise di Cagliari c’erano da sentire 11 testimoni, tra i quali numerose persone che lavorano nella casa di riposo e che erano presenti il giorno della scomparsa dell’anziano, affetto da Alzheimer. I dipendenti sono stati prima esaminati dal pubblico ministero Marco De Crescenzo, poi controesaminati dai difensori (non c’è parte civile perché i familiari dell’anziano sono già stati risarciti). Così, ascoltando le risposte dei testimoni, la Corte - presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Giulia Tronci) - ha dapprima sondato l’ipotesi che il cancello del centro fosse stato dimenticato aperto quando è arrivato un rifornimento di frutta e verdura, per poi scandagliare se l’84enne possa aver saltato la rete, in alcuni punti forse valicabile. Sta di fatto che, al momento, non è stato possibile comprendere come Edomondo Atzori sia riuscito a eludere la sorveglianza ed uscire dalla casa-alloggio, morendo poi assiderato.

Le difese

I difensori Dedola e Sequi - certi dell’estraneità dei propri assistiti alle imputazioni - stanno contrastando la tesi d’accusa che la comunità integrata San Daniele avesse dei deficit organizzativi, con un numero di operatori inferiori rispetto al minimo del regolamento e del capitolato di gara, così che l’anziano non sia stato ben accudito e, dunque, ci sia stata una colpa nella sua morte.

