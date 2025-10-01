In trasferta per ottenere la carta d’identità 

A Gonnosfanadiga ottenere una carta d’identità, o qualsiasi documento dell’ufficio anagrafe, è diventata un’impresa. L’ufficio rilascia pochissimi documenti a settimana, con tempi d’attesa che esasperano i cittadini. Le proteste si moltiplicano sui social e davanti alla sede di via Regina Elena, dove si formano file interminabili. Procedure lente e appuntamenti limitati hanno trasformato un servizio essenziale in un percorso ad ostacoli. «Mi è stato detto di andare alle 6 del mattino il giovedì per prendere il posto, ma l’ufficio apre solo alle 10.30», denuncia Giovanna Saba.

La protesta

Con appuntamenti che slittano di settimane e attese insostenibili, i residenti si sentono penalizzati rispetto ai comuni vicini, dove i servizi funzionano con maggiore regolarità. La richiesta è chiara: più personale e orari ampliati per ridurre i disagi. L’amministrazione comunale è consapevole del problema. Il sindaco Andrea Floris dichiara: «Occorre dire che le impiegate fanno il massimo per emettere il maggior numero di documenti possibile e i tempi di attesa sono dovuti anche all'alto numero di documenti richiesti, sia allo sportello che via mail. Inoltre, spesso si sovrappongono al lavoro di sportello anche le richieste di documentazione provenienti da altri enti, in primis la prefettura».Secondo il sindaco, le richieste all’anagrafe sono cresciute notevolmente: «Solo lo scorso anno sono state rilasciate ben 780 carte di identità. Ci siamo resi conto delle esigenze dei cittadini e per questo siamo riusciti a trovare fondi di bilancio sufficienti per riportare da 30 a 36 ore l'orario di lavoro di una delle impiegate. Stiamo lavorando affinché tra qualche giorno venga in Municipio, proveniente da un altro Comune, un ulteriore impiegato per altre 12 ore. In questo modo potremo aumentare le ore di apertura dell'ufficio e agevolare le richieste di documenti all’Anagrafe».

Gonnesi in trasferta

I disagi non si fermano ai confini comunali. Guspini e Pabillonis sono tra i comuni "presi d'assalto" dai gonnesi per fare la carta di identità. Il sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna, racconta: «Tra agosto e settembre sono aumentati gli utenti di Gonnosfanadiga, ma va detto che provengono anche da altri paesi limitrofi, con la motivazione che erano stati respinti dall'ufficio anagrafe del proprio Comune che fissava gli appuntamenti dopo mesi». Stesse scene anche a Guspini. «Per legge – dice il sindaco Giuseppe De Fanti – chiunque può recarsi in un qualunque comune italiano a rinnovare i documenti grazie all'anagrafe nazionale. Quindi capita spesso che nel nostro comune si rechino anche cittadini di altri paesi che soffrono di carenza di personale. Non abbiamo avuto comunque particolari problemi oltre che un maggior afflusso».

