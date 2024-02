In trasferta la Dinamo non c’è  

Derthona Tortona 79

Dinamo sassari 62

Bertram Tortona : Zerini 5 (1/1, 1/2), Ross 8 (2/5, 1/2), Dowe 7 (1/4, 1/6, 5 r.), Candi ne, Tavernelli ne, Strautins 9 (3/6, 1/1, 5 r.), Baldasso 14 (1/3, 4/8, 2 r.), Kamagate, Severini 11 (1/1, 3/7, 3 r.), Obasohan 2 (1/1, 0/4, 2 r.), Weems 11 (2/3, 1/1, 4 r.), Radosevic 12 (4/6, 1/2, 6 r.)All. De Raffaele.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 9 (2/5, 1/1, 2 r.), Pisano ne, Treier (2 r.), Tyree 8 (4/7, 0/1), Kruslin (0/2, 0/2, 3 r.), Raspino, Gentile (1 r.), Diop 14 (2/5, 4 r.), Gombauld (0/4, 7 r.), McKinnie 8 (2/2, 0/1, 1 r.), Jefferson 15 (4/6, 2/4, 5 r.), Charalampopoulos 8 (4/5, 0/3, 8 r.). All. Markovic.

Arbitri : Begnis, Perciavalle e Lucotti.

Parziali : 22-25;37-37; 59-50.

Note . Tiri liberi: Tortona 8/13; Sassari 17/22. Percentuali di tiro: Tortona 29/63 (13/33 da tre, ro 10 rd 21); Sassari 21/48 (3/12 da tre, ro 9 rd 24).

Il peggiore attacco in trasferta del campionato regge solo 29 minuti, poi Tortona sprinta e vince 79-62. Nona sconfitta in dieci gare esterne per la Dinamo che non riesce proprio a far svoltare la stagione. Il coach Markovic ha ottenuto una buona prestazione sino al 29', poi l'ennesima tripla presa allo scadere del quarto (autore Ross, solo “guardato” da Gentile) ha consegnato l'inerzia ai piemontesi guidati da De Raffaele, che continua a dare dispiaceri a Sassari anche su un'altra panchina. L'equidistanza del Banco da playoff e zona retrocessione significa stagione anonima.

Cronaca e tattica

Solito quintetto di partenza. La Dinamo ha risposte in attacco da Charalampopoulos e Jefferson, poi l'innesto del play Cappelletti al posto di un Tyree dimesso produce l'unico break biancoblù della gara, 11-1 per andare sul +6 al 9'. L'altro piccolo vantaggio è nel secondo quarto: +4 al 13' con Diop dalla lunetta. I problemi sono le troppe palle perse (11 a metà gara) e la solita approssimazione sulla difesa dell'arco, con i piemontesi che hanno 6/11 nei primi 15 minuti.

Nel terzo quarto entrano più aggressivi i padroni di casa (48-39 al 24'), ma Charalampopoulos e McKinnie riportando il distacco a -2 al 28'. La Dinamo si distrae nell'ultimo minuto e si eclissa nell'ultima frazione dove latita in attacco. Basti dire che segna due punti al minuto, mentre Tortona riprende il bombardamento dall'arco e arriva a +19.

RIPRODUZIONE RISERVATA