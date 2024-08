In trappola un altro muflone 

Un muflone è rimasto impigliato mentre era in cerca di foraggio. Era affamato, ma le sue zampe non hanno fatto i conti con un filo spuntato nel terreno scosceso. Nessuna trappola, come accaduto nei mesi scorsi quando un esemplare femmina era rimasto gravemente ferito tanto che le sue condizioni si erano aggravate nelle ore successive al ritrovamento portandolo alla morte. Il fatto è successo nella notte tra venerdì e ieri, quando tra le vie di Arbatax sono intervenuti alcuni residenti che hanno segnalato l’episodio ai ranger della Forestale. Dopo vari tentativi, il muflone è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Quanto accaduto conferma che la presenza dei mufloni sta suscitando preoccupazione tra gli abitanti e ancor prima tra gli amministratori comunali. Perché gli animali allo stato brado tra le strade del borgo marinaro da attrattiva turistica sono diventati un pericolo concreto

Per evitare guai seri, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha scritto alla neo prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro. «Sarebbe fondamentale – ha sostenuto Ladu – una riflessione sull’esigenza di fornire riscontro a una comunità esasperata per la presenza del branco che, pur suscitando l’ilarità e meraviglia dei turisti, di fatto, arreca danni all’ecosistema e alla proprietà privata dei residenti e di chi vanta il diritto di proprietà di seconde case nell’area».

Nelle scorse settimane la nota è stata trasmessa anche all’assessorato regionale dell’Ambiente e ai vertici regionali e territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

