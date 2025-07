In trappola la banda della Giulietta: tre arresti 

Dopo le spaccate, le manette. Arrestate dai carabinieri, mercoledì mattina a Sassari, tre persone sospettate di avere rubato, il 29 luglio, decine di migliaia di euro in monili da una gioielleria di Elmas, e di avere tentato il furto anche in un supermercato di Pula, nella notte di ieri. Identico il metodo adottato in entrambi i casi: distruggere la vetrata dell’attività per fare irruzione all’interno. Nel secondo caso hanno usato due automobili, una per distruggere l’ingresso, l’altra per trascinare fuori, attraverso delle funi, la cassaforte, stavolta però senza successo. Ma non avevano fatto i conti con le varie telecamere di sorveglianza che, nonostante il trio celasse i volti con scaldacollo e cappelli, sono riuscite a fornire indizi importanti per il riconoscimento ai militari di Cagliari e Sassari fino all’arresto di ieri.

Gli indagati per il furto sono Dragan Hazdovic, e Stefano e Victor Sejdovic, tutti difesi dall’avvocato Danilo Mattana, e finiti in carcere a Bancali sempre nella giornata di ieri. Oggi alle 9,30, in tribunale a Sassari, si terrà per loro l’udienza di convalida davanti al gip Giuseppe Grotteria, dove dovranno rispondere alle accuse formulate dalla pm Lara Senatore.

Il trio, che avrebbe usato una Alfa Romeo Giulietta rubata per gli spostamenti, una volta sottoposto a perquisizione nel capoluogo turritano, è stato trovato in possesso nelle proprie abitazioni di 63 monili in oro, tra anelli, bracciali e collane, del valore di circa 20 mila euro. Rinvenute anche tre radio portatili, una cinghia dello stesso tipo di quelle utilizzate per sradicare le casseforti, torce e 700 euro in contanti. Nelle prossime ore la refurtiva verrà restituita al proprietario.

