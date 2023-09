In Transnistria la Roma prova a dimenticare la finale di Budapest  

Centotredici giorni dopo la ferita della finale persa a Budapest non è ancora rimarginata e l'Europa League giallorossa riparte con una missione ben precisa, arrivare a Dublino. Un cammino che comincia stasera contro lo Sheriff Tiraspol, un club filorusso (fondato da due ex agenti del Kgb) che guai a definirlo della Moldavia. Ha sede nella repubblica separatista della Transnistria.

In campo

Il turn over contro lo Sheriff ci sarà, ma moderato. In porta, come confermato dal tecnico, andrà Svilar al posto di Sui Patricio, mentre in difesa giocheranno gli stessi tre di domenica (Mancini, Llorente e N'Dicka) vista anche l'assenza di Smalling. Pellegrini proverà a rientrare con il Torino, mentre Renato Sanches e Dybala potrebbero partire dalla panchina per lasciare spazio a Bove e Belotti. Ballottaggio tra El Shaarawy e Lukaku: «Ma non vi dico se giocheranno insieme o no - ha concluso Mourinho – anche se di solito preferisco giocare con uno dei due centravanti di fantasia».

RIPRODUZIONE RISERVATA