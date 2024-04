In tour per scoprire Marina e Stampace 

Favorire la conoscenza del territorio e incoraggiare momenti di socializzazione e condivisione tra generazioni e tra culture. Sono questi gli obiettivi principali dei tour organizzati dalle Acli provinciali di Cagliari nell’ambito dei progetti di Servizio Civile “La diversità come ricchezza” e “Turismo 4all”.

Durante la prima tappa, prevista per il 10 maggio, i volontari accompagneranno i partecipanti in visita ai quartieri storici della città Marina e Stampace. Le iscrizioni sono aperte.L'attività è promossa nell’ambito dei due progetti del servizio civile universale delle Acli provinciali di Cagliari in collaborazione con Crei Acli Sardegna, Ipsia Sardegna, FAP Acli Cagliari, Bene Comune Sardegna e Giovani delle Acli di Cagliari.

Nel quartiere di Stampace, le principali attrazioni visitate saranno la chiesa di San Michele, per molti la più bella chiesa barocca di Cagliari, la chiesetta di Sant’Efisio, l’Anfiteatro romano e l’Orto Botanico. Successivamente, nel quartiere storico di Marina, si scoprirà la Cagliari sotterranea, a partire dall’area archeologica di Sant’Eulalia che si estende per oltre 900 metri quadrati, sotto l'omonima chiesa.È in previsione una seconda tappa, la cui data sarà indicata in seguito, che avrà come meta i quartieri di Villanova e Castello.

La partecipazione è aperta a tutti, con priorità per stranieri e over 60. Per maggiori dettagli e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o via e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com.

