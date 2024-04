In tour per i quartieri per conoscerli 

Favorire la conoscenza del territorio e incoraggiare momenti di socializzazione e condivisione tra generazioni e tra culture. Sono questi gli obiettivi principali dei tour organizzati dalle Acli di Cagliari nell’ambito dei progetti di servizio civile “La diversità come ricchezza” e “Turismo 4all”. In occasione della prima tappa, il 10 maggio, i volontari del servizio civile accompagneranno i partecipanti in visita ai quartieri storici della città di Cagliari Marina e Stampace.

L'attività è promossa nell’ambito dei due progetti del servizio civile universale delle Acli Provinciali di Cagliari in collaborazione con Crei Acli Sardegna, Ipsia Sardegna, FAP Acli Cagliari, Bene Comune Sardegna e Giovani delle Acli di Cagliari.

A Stampace, le principali attrazioni saranno la chiesa di San Michele, quella di Sant’Efisio, l’Anfiteatro romano e l’Orto Botanico. Alla Marina, invece, si scoprirà la Cagliari sotterranea, a partire dall’area archeologica di Sant’Eulalia che si estende per oltre 900 metri quadrati, sotto l'omonima chiesa.

Per maggiori dettagli è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o via e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com.

