In Toscana Calenda rompe con i Dem. Renzi: ripensaci 

Il campo largo ha un problema al centro. Carlo Calenda si smarca dall’alleanza in Toscana accusando il Pd di aver stretto con il M5S un patto con «tanti desiderata ideologici». E Matteo Renzi lo esorta a ripensarci, perché «se crediamo nel bipolarismo è evidente che ci si debba alleare con compagni di strada anche lontani dalle nostre idee». Torna quindi il braccio di ferro tra le due anime dell’ormai scomparso Terzo polo, una dinamica in cui si inserisce il corteggiamento del centrodestra nei confronti di Azione, soprattutto in Campania e in vista della lunga marcia verso le elezioni amministrative a Milano. In attesa che in Puglia si sblocchi la candidatura di Antonio Decaro, nelle ultime ore c’è stato un confronto fra i leader del centrosinistra in cui si è parlato soprattutto di Calabria: domani si riunirà il tavolo regionale della coalizione che dovrebbe ufficializzare la candidatura a governatore di Pasquale Tridico, l’europarlamentare M5S su cui si è ormai costruita una solida convergenza. Italia viva ha dei dubbi, ma potrebbero cadere dopo le parole di Renzi sulla necessità di non abbandonare il campo «per la presenza di Cinque Stelle e Avs» per non regalare «il centrosinistra alla sinistra radicale e il Paese alla trimurti Meloni, Salvini, Lollobrigida». «Il Terzo polo - ha ricordato però Calenda ai suoi ex alleati di Italia viva - ha fatto la campagna elettorale per il rigassificatore di Piombino e contro il reddito di cittadinanza. Caro Matteo Renzi, siamo in Parlamento perché gli elettori hanno votato questo programma non quello della Taverna. Ad Azione tanto basta».

Intanto nel centrodestra Alessandro Tomasi (FdI) deve fare i conti con le perplessità di Forza Italia sulla civica che lo sosterrà. Perplessità simili, ma con ricadute ben più significative, anche in Veneto, dove FdI e FI non vedono di buon occhio una lista di Luca Zaia. Ragionamenti che si inseriscono nel braccio di ferro fra il partito di Giorgia Meloni e quello di Matteo Salvini su chi debba indicare il candidato alla successione del governatore uscente. Servirà un nuovo vertice fra i leader, ma per il momento - assicurano diverse fonti di maggioranza - non ne è previsto uno in Puglia, dove la premier sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

