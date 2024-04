In tonaca contro le fiamme 

Fiamme alte, un terreno di due ettari in fumo e tanta paura. Si sono vissuti momenti di grande apprensione ieri mattina, poco prima delle 8, a Dolianova, dove un incendio ha mandato in fumo un’area di proprietà della Curia tra via Ghandi e via Milani a pochi metri dalla cattedrale romanica di San Pantaleo. Le fiamme, partite all’improvviso e alimentate dal vento di scirocco, hanno minacciato alcune abitazioni e gli impianti elettrici della casa di riposo “Monsignor Piovella” che si trova all’interno del complesso di San Pantaleo. Il pronto intervento di alcune suore che operano nella struttura di accoglienza e il successivo arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e della polizia locale hanno permesso di circoscrivere il rogo evitando che si propagasse alle aree vicine. Solo dopo alcune ore l’incendio è stato domato e l’intera area bonificata.

Il racconto

«È successo tutto all’improvviso quando ci stavamo preparando alle attività mattutine – raccontano suor Sheba e suor Teresa che per oltre mezz’ora hanno lottato da sole contro le fiamme – abbiamo visto il fumo e il fuoco che minacciava la cabina elettrica e il nostro gruppo elettrogeno. La nostra preoccupazione più grande era mettere in sicurezza gli ospiti della casa di riposo e cercare di salvare anche il parco dietro il seminario. Non c’era un attimo da perdere». E così hanno riempito d’acqua i loro secchi rossi per provare ad arginare le fiamme. Il loro intervento è stato importante per impedire al fuoco di avanzare verso il complesso di San Pantaleo – come hanno riconosciuto anche i Vigili del Fuoco - le suore hanno dimostrato coraggio e grande senso civico. Non altrettanto alcuni passanti che invece hanno preferito tenersi a debita distanza: «La cosa che ci ha veramente rattristato è che tutte le persone che erano lì attorno sono rimaste ferme a guardare – affermano le due religiose – non solo, alcuni ridevano e scattavano foto con i cellulari. Qualcuno ci ha anche detto di allontanarci e di attendere l’arrivo dei vigili ma se avessimo aspettato solo qualche minuto il fuoco sarebbe arrivato troppo vicino. Abbiamo avuto paura per i nostri anziani che, per fortuna, non si sono accorti di nulla. In quel momento si apprestavano a fare colazione».

Le cause

Ancora da accertare le cause del rogo anche se sembra esclusa quella dolosa. Le fiamme alimentate dal vento di scirocco hanno mandato in fumo sterpaglie, arbusti e i cumuli di fieno appena falciato e in attesa di essere imballato per la vendita. «L’incendio si è sviluppato in pochi minuti grazie al clima favorevole – ha detto il caposquadra dei vigili del fuoco Giuseppe Laconi che ha guidato le operazioni di spegnimento – al nostro arrivo ci siamo concentrati sulla zona di maggior pericolo dove è presente un canneto, a pochi metri da alcune abitazioni. Le canne bruciano molto velocemente e producono fiamme molto alte. Per questo ci siamo sistemati nei giardini delle case più vicine per bloccare l’avanzata del fuoco». I vigili, dopo aver impedito che le fiamme si propagassero al canneto, sono riusciti a isolare anche un pollaio e a mettere in salvo gli animali. «Siamo abituati a questo tipo di interventi – sottolinea Giuseppe Laconi – il fatto insolito è che sia accaduto così presto».

