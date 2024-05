In tilt telefoni, Pos e internet: la colpa è dei ladri di rame 

Cercavano del rame ma hanno sbagliato obiettivo. Un errore che ha lasciato a mani vuote i ladri provocando però seri danni alla rete telefonica della Tim a Dolianova , Soleminis , Serdiana e Donori lasciando isolato per diverse ore l’intero territorio del Parteolla.

Un episodio simile a quello verificatosi alcuni giorni fa in una vasta zona del Campidano. In quel caso la banda riuscì a impossessarsi di un grosso quantitativo di rame, ieri invece il colpo è andato a vuoto: i ladri anziché tranciare i cavi contenenti il prezioso metallo hanno asportato quelli della fibra ottica. Il tentativo di furto ha provocato forti disagi ai cittadini e soprattutto agli uffici pubblici e alle attività commerciali della zona.

Dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio sono saltate tutte le comunicazioni: telefoni fissi e cellulari in tilt e rete internet oscurata. Problemi negli uffici postali e nelle banche dove l’assenza di linea telefonica ha bloccato le operazioni agli sportelli e i prelievi al bancomat. Chi non aveva contanti in tasca ha dovuto rinunciare a fare la spesa per l’impossibilità di pagare il pos. Le squadre dei tecnici della Tim hanno impiegato diverse ore per ripristinare la linea che ha ripreso a funzionare nel pomeriggio intorno alle 15.30.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Dolianova.

