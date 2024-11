In tilt bancomat e carte di credito, un venerdì nero 

Acquisti del Black Friday in fumo per migliaia di sardi e addio ricavi per tantissimi negozi che aspettavano questi giorni di fine novembre per incrementare i ricavi. Tutta colpa di un’escavatrice che in Svizzera ha troncato due cavi, durante lavori sulla rete del gas, bloccando di fatto le comunicazioni dati di alcuni operatori della rete che si occupa dei pagamenti digitali e rovinando gli affari di moltissime aziende in Europa, nel nostro Paese e nell’Isola. A farne le spese soprattutto i possessori di carte che operano sul circuito Nexi, quindi da Mastercard a Visa, ma anche Pagobancomat. Considerato che in Italia si registrano circa 1,2 miliardi di pagamenti digitali al giorno e che il danno è stato provocato alle 11.25 di giovedì, alla vigilia del Black Friday, immaginare che il danno sia notevole non è difficile.

Disagi

I primi disservizi, dunque, hanno iniziato a manifestarsi già nella tarda mattinata di giovedì, con difficoltà nei pagamenti digitali con pos e carte ma anche, in alcuni casi, nel prelievo del contante. Nel nostro mondo interconnesso in maniera così forte, un incidente in un cantiere della Svizzera (dove sono stati tranciati sia il cavo principale che quello d’emergenza di due operatori di rete che lavorano con la francese Wordline) si è trasformato in uno tsunami informatico che ha travolto migliaia e migliaia di attività commerciali. Pagamenti negati, a volte a singhiozzo, per tutti gli operatori che sono assistiti dall’operatore transalpino che eroga appunto servizi a diversi circuiti di pagamento. Una volta accantonata l’ipotesi dell’attacco cyber, sulla vicenda è intervenuta anche la Banca d’Italia: «Il fornitore sta apprestando i necessari interventi al fine di mitigare i disagi sul funzionamento dell’infrastruttura e sui servizi erogati – ha detto Bankitalia – al momento una parte dei servizi a pagamento impattati è stata riattivata mentre permangono malfunzionamenti per alcuni circuiti di carte di credito e di debito». Tutti al lavoro ma i disservizi sono continuati fino a ieri sera, nonostante l’intervento del Coside, il comitato che si occupa del coordinamento delle crisi operative nelle attività finanziarie italiane.

Danni

La Fipe, la federazione dei pubblici esercenti aderenti a Confcommercio, la Confesercenti e diverse associazioni dei consumatori hanno deciso di valutare azioni legali e richieste di risarcimento. Secondo Confesercenti, per i piccoli negozi i danni sarebbero da calcolare in non meno di cento milioni. Nonostante si sia cercato di prevedere una soluzione ponte per ripristinare il traffico dati, fino a ieri sera, la situazione era ancora incerta ma poi è rientrata in tarda serata, come ha confermato anche Giuseppe Scura, direttore della Confcommercio di Cagliari.

In Sardegna, a essere penalizzati sono stati soprattutto i clienti Bper (e quindi Banco di Sardegna), le cui carte si appoggiano proprio ai circuiti danneggiati dalla vicenda. In molti sono dovuti ricorrere al prelievo di contanti, ma tante persone, ormai disabituate all’utilizzo del denaro cartaceo o in monete, si sono trovate in difficoltà. È il caso, ad esempio, di un informatico sardo, dipendente di un’azienda cagliaritana, che ieri ha scritto un post dall’aeroporto di Atene, dove si trovava in transito da Cipro, mostrando la sua disperazione perché impossibilitato a fare qualsiasi pagamento o prelievo con le sue carte bancarie. Insomma, proprio un “venerdì nero” per i pagamenti digitali in tutto il Paese.

