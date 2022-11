In tilt anche il Pronto soccorso 

Forse era solo questione di giorni. Ma con la Medicina in difficoltà, con i ricoveri “contingentati” per dirla con il direttore generale dell’Asl Angelo Serusi, ieri anche il Pronto soccorso ha rischiato di bloccarsi: in mattinata si è arrivati ad avere tutte le stanze occupate, una ventina di pazienti tra l’Osservazione breve e i corridoi e gli ambulatori del reparto di emergenza-urgenza che aspettava di poter trovare spazio in un reparto. Super lavoro per il personale e inevitabili disagi.

L’attesa

Qualche problema si era già verificato nei giorni scorsi dopo che con la Medicina in affanno (sono rimasti 6 medici a causa dlela malattia dei colleghi), erano stati momentaneamente sospesi i nuovi ingressi nel reaprto. E così diversi pazienti aspettavano in Pronto soccorso proprio come ieri mattina quando tra i malati che necessitavano di un ricovero c’erano anche due persone con patologie tempo-dipendenti che non potevano certamente sostare a lungo nelle stanze del Pronto soccorso, dove non ci sono i letti per i ricoveri. Il personale ha poi trovato una sistemazione per i due pazienti più gravi, altri invece sono rimasti nell’ala delle urgenze.

I problemi

A cascata ci sono problemi anche negli altri reparti, molti pazienti che dovrebbero stare in Medicina sono mandati in appoggio in Chirurgia e in Cardiologia. Il rischio è che altri malati debbano restare in attesa in Pronto soccorso, se dovessero poi arrivare pazienti positivi al Covid potrebbe profilarsi una situazione come quella di alcuni anni fa quando, poiché l’ala sporca era occupata, erano stati visitati sopra le ambulanze. Come se non bastasse un medico del Pronto soccorso (dove l'organico è ugualmente ridotto) ha ricevuto un ordine di servizio per andare a coprire il turno in Medicina.