In testa resistono Ussana e Quartu 

Prosegue la marcia di Quartu e San Sebastiano Ussana in testa alla classifica di Serie C1. Sono rimaste loro, entrambe a quota 15 punti, a comandare nel massimo campionato regionale. Insegue a una lunghezza la Villacidrese, che si aggiudica lo scontro diretto di giornata sul Villaspeciosa scivolata dal primo al quarto posto. La formazione di Perdighe si è imposta 5-1 coi gol di Canete Escalante, Colombo, Loddo, Deiola e Sergio Rocha.

Punteggio pieno

Il Quartu è l’unica a punteggio pieno, avendo già osservato il turno di riposo. In casa contro l’Happy Fitness Center la formazione di Diana ha centrato la quinta vittoria in altrettante gare di campionato disputate dilagando sull’8-1 con le doppiette di Manunza, Cau e Costa e i gol di Serginho e Deidda.

Sette centri

Punteggio largo anche per la San Sebastiano Ussana: a Capoterra, sul campo del Futsal 4 Mori, finisce 7-0 per la squadra di Calabretta grazie alle triplette di Matza e Curreli e la rete di Saddi.

Salvezza

In chiave salvezza successo importante per il Cus Cagliari che espugna Sassari vincendo 3-1 contro l’Ichnos con la doppietta di Figus e il gol di Pantaleo. Resta ancora a quota zero punti sul fondo della classifica il Babylon, battuto 6-5 dal Villasor nello scontro salvezza. Protagonista Cogotti con una tripletta, cui si aggiungono le marcature di Tassi, Murru e Sardu. Non ha giocato la Fanni Futsal Sassari, che osservava il turno di riposo.

